Jennifer Lopez y Ben Affleck se divorcian

2024 no será recordado como el mejor año para Jennifer Lopez. Si en primavera tenía que cancelar su gira por razones personales, entre rumores de ventas de tickets por debajo de lo esperado -en mayo decía que necesitaba estar con su familia-, ahora se conoce la noticia de su divorcio de Ben Affleck.

La fecha de la separación es oficialmente el 26 de abril de 2024 en los documentos, aunque tal documentación se ha presentado este 20 de agosto. Una fecha cargada de simbología pues es el 2º aniversario de su boda. Así lo ha comunicado al mundo el site de chascarrillos TMZ y después lo han confirmado medios como Billboard.

TMZ asegura que ha sido la propia Jennifer Lopez, sin sus abogados, quien ha solicitado el divorcio, y que además no hubo acuerdo prenupcial pese a las 6 bodas que suman entre ambos.

Bennifer se conocieron en 2002 durante el rodaje de la película ‘Gigli’, se comprometieron en 2003, retrasaron la boda y finalmente rompieron en 2004 debido a la presión mediática. En agosto de 2022 se casaron finalmente tras casi 20 años separados, y ahora se han divorciado. Veremos si ahora ese reciente disco-película envuelto en imaginería de boda llamado ‘This Is Me… Now‘ se resignifica, o termina de hundirse en el olvido. La pareja no ha emitido un comunicado al respecto, como por ejemplo sí hicieron Chris Martin y Gwyneth Paltrow.