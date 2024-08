Rosalía y Lisa, a las puertas del top 10 en España

‘New Woman’ protagoniza una de las entradas más destacadas en la lista oficial de singles en España, llegando al número 12. No son muy buenas noticias para una Rosalía acostumbrada al número 1 en nuestro país (‘Despechá’, ‘La fama’, etc), o como mínimo al top 5 (‘Saoko’), pero sí lo son para Lisa, pues ‘Rockstar’ no llegó al top 100.

En listas internacionales, ‘New Woman’ ha llegado a ser número 4 en el Global de Spotify, donde se mantiene fuerte 9 días después (este domingo ha subido al puesto 17). Oficialmente es número 55 en Reino Unido, número 76 en Francia o número 83 en Irlanda. Posiciones similares a las logradas por el anterior single de Lisa, ‘Rockstar’ (top 49 en UK, top 70 en EE UU). España es por tanto uno de sus principales mercados, pero no el más importante. La canción es número 1 en el Spotify de Tailandia, donde lleva 10 días seguidos, y también ha tenido buena acogida en Malasia, Taiwán, Singapur, Corea del Sur, Hong Kong o Arabia Saudí. En general, en Asia.



- Publicidad -

La entrada más fuerte de la semana en España es para Kapo. Mientras continúa en el top 2 con ‘Ohnana’, ya certificada como platino, llega al top 10 con otro tema llamado ‘Uwaie’.Por su parte, la subida más fuerte estos días es la de ‘Peligrosa’ de FloyyMenor, que pasa del puesto 28 al 18.

‘Die With a Smile’ de Lady Gaga con Bruno Mars logra llegar al top 40, en concreto al número 39, lo cual puede parecer un mal dato (ni siquiera mejora el top 34 de ‘Perfect Illusion’, aunque sí el top 50 de ‘Stupid Love’), pero tiene mucho mérito si recordamos que se trata de una balada en inglés. No suelen abundar mucho en las listas de Promusicae. El tema, que ha alcanzado por segunda vez el número 1 global de Spotify, ha sido número 7 en Reino Unido y se espera una entrada en Estados Unidos en torno al top 3. En UK Mix repasan hoy mismo el histórico de Lady Gaga en nuestro país.



- Publicidad -

Las entradas se completan con ‘Otra noche’ de Myke Towers y Darell, que llegan al número 33 y ‘Caminando por la vida’ de Melendi en el 92. Como curiosidad, ‘Viva la Vida’ de Coldplay reentra en el top 100 certificada 8 veces platino.