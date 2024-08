The Smile anuncian ‘Cutouts’ y comparten 2 temas dispares

The Smile -conformado como ya sabéis por dos de los miembros más importantes de Radiohead y el batería Tom Skinner- tenían que estar este fin de semana actuando en Kalorama. No podrán hacerlo porque Jonny Greendwood ha pasado por un grave problema de salud tras una infección bacteriana. Sin embargo, siguen adelante con lo que parecían sus planes editoriales pre-establecidos.

Hoy anuncian que el 4 de octubre lanzarán un disco llamado ‘Cutouts’. El sucesor de su disco llamado ‘Wall of Eyes’ incluirá dos canciones que se dan a conocer hoy, sumándose a la ya revelada ‘Don’t Get Me Started’ y también a ‘The Slip’, que iba en el mismo 12″.

Los temas que se revelan hoy son el acelerado tema kraut ‘Zero Sum’ y la balada ambiental ‘Foreign Spies’.