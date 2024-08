Mientras Pixies continúan actuando en directo y publicando nueva música (este mismo año hemos tenido un par de muestras), su ex bajista anuncia su primer disco en solitario.

Kim Deal ha estado publicando canciones sueltas en solitario durante la última década, pero no será hasta el próximo 22 de noviembre que lanzará su primer álbum. Se llamará ‘Nobody Loves You More’ y viene presentado por un single nuevo llamado ‘Crystal Breath’. Eso sí, no es la única canción que conoces del álbum.

- Publicidad -

De la decena de singles que Kim Deal ha subido a plataformas de streaming durante la última década, unos estarán incluidos en el disco y otros no. Sí estarán el reciente ‘Coast’, y por otro lado ’Are You Mine?’ y ‘Wish I Was’, que fueron escritas en 2011 y salieron en 2013.

El álbum llegó a contar con la colaboración del ya fallecido Steve Albini, según la nota de prensa de XL: «La última grabación de ‘Nobody Loves You More ‘tuvo lugar en noviembre de 2022 con el legendario ingeniero y amigo cercano Steve Albini, quien dirigió el tema final ‘A Good Time Pushed’ en su estudio Electrical Audio en Chicago».

- Publicidad -

Otros colaboradores han sido Breeders pasados ​​​​y presentes (Mando Lopez, la hermana gemela Kelley Deal, Jim Macpherson, Britt Walford), Raymond McGinley (Teenage Fanclub), Jack Lawrence (Raconteurs) y Fay Milton de Savages.

En cuanto a la temática, «cada canción tiene una historia detrás, desde las vacaciones de invierno con sus padres en los Cayos de Florida (‘Summerland’), las versiones de la banda nupcial de ‘Margaritaville’ (‘Coast’) hasta la demencia de su madre (‘Are You Mine?’). En definitiva, el disco es una celebración del arte inigualable de Deal, haciendo un guiño no sólo a los aspectos más destacados de su carrera con bandas célebres en todo el panorama alternativo (Pixies, The Amps, The Breeders), sino también a su inamovible peso cultural que influye en músicos como Kurt Cobain y Olivia Rodrigo a través de las generaciones».

- Publicidad -

Nobody Loves You More:

01 Nobody Loves You More

02 Coast

03 Crystal Breath

04 Are You Mine?

05 Disobedience

06 Wish I Was

07 Big Ben Beat

08 Bats in the Afternoon Sky

09 Summerland

10 Come Running

11 A Good Time Pushed