Fever Ray cancela en Kalorama; se suma Judeline

Kalorama, que celebra desde hoy su primera edición en Madrid con los shows de LCD Soundsystem, The Postal Service + Death Cab for Cutie, Massive Attack, Sam Smith y JUNGLE, entre muchos otros que puedes consultar en su web, comunica la cancelación de Fever Ray. Esta se debe a problemas de salud. Judeline, una de las revelaciones del momento tras su fichaje por Interscope, ocupará su lugar.

Dice el comunicado de Fever Ray: «Siento mucho deciros que tengo que cancelar los conciertos del próximo fin de semana 😥 Después de nuestro último concierto en Way Out West (que probablemente no debería haber hecho porque me sentía mal) acabé en el hospital con una neumonía bacteriana 🦠 No podía oxigenarme, así que estuve con oxígeno y antibióticos por vía intravenosa durante 7 días ❤️ Ahora mi infección ha desaparecido pero tengo una larga recuperación para reponer mis pulmones 🫁❤️ Tenía tantas ganas de terminar nuestra gira y volver a veros a todos… 🥲 ¡Pero volveremos! Gracias por escuchar ❤️».

La cancelación de Fever Ray sucede a la que hace unas semanas protagonizaron The Smile, también por problemas de salud, en este caso de Jonny Greenwood. Podéis ver el comunicado de Fever Ray, acompañado de fotos de su enfermedad, en Instagram. Comparte particularmente vídeos desde el hospital, en uno de los cuales salta a la comba usando los aparatos que le suministran oxígeno.