Adele: «Necesito un descanso, quiero vivir mi vida»

Adele ha ofrecido este 31 de agosto la última de las 10 fechas de su residencia de conciertos en Múnich. En este último concierto, Atkins ha reiterado que, una vez complete su agenda de conciertos en Las Vegas, se tomará un largo descanso de los escenarios. Y ha hecho énfasis en que su retirada será larga, «increíblemente larga», en concreto.

Desde el escenario, Adele ha expresado su gratitud por el éxito de su residencia en Múnich, pero ha señalado que necesita parar. Sin poder aguantarse las lágrimas, y hablando con la voz rota, ha declarado: «Necesito descansar. Llevo siete años construyendo una nueva vida, y quiero vivirla». Adele puede referirse -entre otras cosas- a su compromiso con el agente deportivo Rich Paul, confirmado por ella misma durante uno de sus recientes conciertos.

En la misma intervención, Adele ha asegurado que recordará sus conciertos en Múnich «por toda la eternidad» y que «fantaseará» con ellos durante su largo descanso, pero ha indicado que probablemente no volverá nunca a afrontar una agenda de conciertos tan extensa. Sus últimos 10 conciertos en Las Vegas abarcan desde el 25 de octubre hasta el 23 de noviembre. Después de este último concierto, el público no volverá a ver a Adele sobre un escenario en mucho tiempo.

“but after that [10 shows in Vegas], i will not see you for an incredibly long time… i just need a rest. i’ve spent the last 7 years building the life for myself, I want to live it now. I want to live my new life I’ve been building” — Adele pic.twitter.com/LwviKRcVAe

