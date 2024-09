Oasis agota toda su gira y toma Spotify UK

Oasis ha agotado este 31 de agosto todas las entradas para las 17 fechas de su gira de regreso, OASIS ’25, que recorrerá varias ciudades de Reino Unido e Irlanda en el verano de 2025. La compra de entradas ha estado marcada por las largas colas, que se han podido alargar horas, por los errores técnicos de los portales de venta, ya un clásico, y por denuncias hacia la práctica de los «precios dinámicos». Oasis ha confirmado que no aceptará entradas de reventa salvo que se vendan desde Ticketmaster o Twickets a precio oficial.

En medio de la alegría de quienes han logrado conseguir entradas y la decepción de aquellos que se han quedado con las manos vacías, incluido Louis Tomlinson, ex integrante de One Direction, al que han grabado contando su derrota; algunos han optado por tomarse el asunto con humor, creando memes que capturan la histeria generalizada por el regreso de Oasis después de quince años.

La fiebre por la vuelta de Oasis se constata también en las listas de éxitos. Oasis ha tomado Spotify UK colocando hasta 14 de sus éxitos dentro de los 50 primeros puestos y, dos días después del anuncio de su gira, ‘Live Forever’ ocupa el puesto 2 solo por detrás de ‘Taste’ de Sabrina Carpenter, actual número 1 oficial de singles en las islas. Dentro del top 10 aparecen ‘Don’t Look Back in Anger’ en el 5, ‘Wonderwall’ en el 8 y ‘Champagne Supernova’ en el 10.

A continuación, ‘Supersonic’ sale en el puesto 11, ‘She’s Electric’ en el 14, ‘Stop Crying Your Heart Out’ en el 21, ‘Half the World Away’ en el 26, ‘Slide Away’ en el 30, ‘Rock ‘N Roll Star’ en el 31, ‘Stand By Me’ en el 32, ‘Roll with It’ en el 35, ‘Cigarettes and Alcohol’ en el 36, ‘Married with Children’ en el 46. ‘Wonderwall’ se cuela además en el global de Spotify, subiendo al puesto 26.

Las fechas de Oasis en Reino Unido e Irlanda serán las únicas en Europa de 2025; el rumor de Glastonbury ha sido desmentido. Sin embargo, una gira en Estados Unidos está en el aire.

Contingency plan in place for if I don't get Oasis tickets after enduring Ticketmaster's terrible queue system #Oasis25 #OasisDublin pic.twitter.com/tORUwAFDC5 — Adam (@GilroysWorld) August 31, 2024

The Ticketmaster website right now pic.twitter.com/P001bKdCod — Oasis Mania (@OasisMania) August 31, 2024

Waiting in the queue for oasis tickets like Ticketmaster Wembley Heaton Park pic.twitter.com/jyyAeii8Tr — Barney Weston (@ftblforfuturebw) August 31, 2024

louis leaving the oasis queue with no tickets pic.twitter.com/tG20nL7Mgl — kayla 🪄🐇 (@babyygirlrry) September 1, 2024

oasis this oasis that, we need to figure out how we get this oa sis back on tv pic.twitter.com/GXud5vbOjr — hayden ¨̮ (@hydn_ngn) August 29, 2024

in the queue to get onto a website to get into the queue to get into the waiting room to get into the queue to get oasis tickets pic.twitter.com/JlSrX6Rwoy — anise (@aniselucia) August 31, 2024

Fans: “I can’t wait for the Oasis reunion!”

The Gallaghers after two minutes on stage together: pic.twitter.com/XKli5vK3CV — chris🧼 (@bleachy_chris) August 27, 2024