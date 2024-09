Vanguardia, pop y «chumba chumba medieval», en Be My Guest

La serie de conciertos de Sala Apolo, Be My Guest, vuelve a Barcelona, esta vez para -en sus palabras- «mirarse el ombligo». Porque, aunque Be My Guest nace con el objetivo de acercar a las salas de Barcelona diferentes e interesantes propuestas de otras partes del mundo, esta vez el evento opta por potenciar la «escena que tenemos más cerca», la barcelonesa o catalanoparlante. Y lo hace, de nuevo, de la mano de la plataforma paneuropea Liveurope, de la que Apolo es miembro desde 2014, y que este año celebra su 10º aniversario.

La nueva edición de Be My Guest se celebrará los días 12 y 13 de septiembre y cada fecha cuenta con una programación diferenciada; la primera dedicada a la experimentación y la segunda, a una propuesta más clásica y pop. Además, en cada fecha participará un artista invitado no español.

- Publicidad -

Las entradas anticipadas están disponibles aquí a un precio de 10 euros + gastos. El abono de dos días se puede adquirir a un coste de 16 euros + gastos.

El 12 sobresalen propuestas tan locas como la de electro ma non troppo, dúo formado por el productor Ignasi Bosch y la soprano Neus Llorens que practica un estilo acuñado «chumba chumba medieval» uniendo la música barroca con la electrónica contemporánea. Desde un punto de vista similar, Los Sara Fontán, el también dúo compuesto por Sara Fontán y Edi Pou (él forma parte de Za!), teje una fantasía de sonido mezclando violín, teclado, batería, efectos de pedal y electrónica.

- Publicidad -

También está confirmado ese día C.O.U., proyecto de electrónica experimental integrado por El Petit de Cal Eril, Esperit! y la banda de Ferran Palau que, este año, ha debutado en el Sónar. Se trata de un «centro de experimentación musical y visual» que combina psicodelia, jazz o dub. El artista invitado es Cushla, colectivo radicado entre Barcelona e Irlanda cuyo postulado es la fusión de melodías tradicionales irlandesas y electrónica de vanguardia.

El segundo día de Be My Guest, el 13, el perfil cantautor impera, por ejemplo con la propuesta notable, ya bastante conocida, de Maria Jaume, que desde Mallorca ha triunfado con singles como ‘Me desplom’ y sobre todo con su reinvención pop en su disco ‘Nostàlgia Airlines’, representada en el exitoso single ‘Ressaca a sa platja’. Más inclinada al indie-rock y al sonido Courtney Barnett es la de apuesta de Marta Knight mientras Yaunest se ha diferenciado por su sonido inspirado en el pop vocal de los años 50. El artista invitado en este día es el eslovaco Dominik Prok, al que no se pueden perder fans de Mount Eerie / los Microphones.

- Publicidad -

Inaugurará el evento Be My Guest ese año, previamente a la programación de conciertos del día 12, Raül Refree con una charla llamada “Folklore has a match with new genres” en la que se reflexionará sobre la influencia de la música folclórica en las producciones musicales de hoy, un rumbo en el que ha tenido mucho que ver el productor de Rosalía, Rodrigo Cuevas o ahora Maestro Espada. La charla se impartirá en inglés y será de libre acceso con la entrada a cualquiera de los dos días.