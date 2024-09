‘Alaska revelada’ llegará en diciembre: todos los detalles

A principios de verano se supo que Movistar Plus+ preparaba una docuserie sobre la vida de Alaska. Hoy se han presentado todos los detalles en un evento organizado por la plataforma en el FesTVal de Vitoria-Gasteiz. ‘Alaska Revelada’, que así se llamará, se estrenará en diciembre tras un rodaje de 4 meses en más de 30 localizaciones entre Madrid y México. También aparecen imágenes de archivo que sirven para el objetivo principal, «repasar la vida y la carrera de la artista perfilando el lado más desconocido de la estrella». Serán 3 episodios.

‘Alaska Revelada’ ha contado con el testimonio de la propia Olvido Gara y su núcleo más cercano: su madre América, su marido Mario Vaquerizo, Nacho Canut o Bibiana Fernández. En cuanto a las personalidades que han podido participar está gente tan dispar como su propia carrera: Pedro Almodóvar, Miguel Bosé, Raphael, Aitana, Ana Torroja, Topacio Fresh, Fabio McNamara, Federico Jiménez Losantos y Carlos Jean, entre otros.

En la presentación, Alaska ha dejado algunas declaraciones: «He dicho que no muchas veces a realizar un documental sobre mi vida. Dije que sí a hacer este proyecto cuando me llegó la propuesta al ver que no es un documental al uso. La forma de contarlo y su punto de vista me conquistó». Pite Piñas, directora, ha añadido: «Tenía dudas de cómo afrontar el documental. El punto de partida, al tener las primeras conversaciones con Alaska, estaba claro y la serie documental se construye en torno a un tríptico: salud, dinero y amor».

Según Vertele, Alaska ha dado de sí misma, cosas que nunca había ofrecido: “Pite ha leído mis diarios con mis cosas más íntimas porque creo que es importante para el documental. Después de la primera sesión con ella acabé muy tocada. Tener que remover cosas es complicado”. También ha hablado de pudor: “Revisarlo todo me ha servido para darme cuenta de cómo estaba yo en muchas situaciones. Por un lado me he visto más frágil de lo que yo me creo, pero por otro también más poderosa». O de las críticas: «No me afectan las críticas, es el cúmulo. Como artista y como persona estoy acostumbrada a la crítica desde que tenía 12 o 13 años. Cuando partes de ahí, obviamente no es que no te importe, es que has partido del punto más bajo. Tienes la sensación de que no le gustas a nadie. Sí afectan, pero no puedes dejar que eso te condicione (…) Es una constatación de qué malos somos muchas veces los seres humanos».

Jorge Ortiz de Landázuri, productor ejecutivo de Movistar Plus+, ha narrado la importancia de la implicación de Olvido para abordar el proyecto: «Queremos contar historias de personajes populares. Estas necesitan perdurar en el tiempo para que se conviertan en icono y Alaska lo es. El archivo personal es importantísimo al abordar estos documentales, pero el convencimiento personal de Alaska era imprescindible para hacer esta serie documental. Contamos con ella y su punto de vista para saber que podíamos hacerlo. ‘Alaska Revelada’ debe ser algo único».

La nota de prensa de Movistar Plus+ afirma que «la serie documental revive, entre otros, los momentos más transgresores de la Movida Madrileña, una época de libertad y desenfreno en la que Alaska se convirtió en musa y en la que experimentó con las drogas y el sexo. La serie documental, que recorre la evolución única de la artista y la persona más allá del personaje, se acerca a la relación tan personal de Olvido con la cirugía estética y recupera alguno de los pasajes en los que la artista ha sabido resurgir de sus cenizas como un ave fénix, capaz de adaptarse a todas las circunstancias».