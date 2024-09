The Dare quiere que le huelas en la kinky ‘Perfume’

¿Te preguntaste en qué estaba pensando Charli XCX para relegar ‘Guess‘ a los bonus tracks de la edición deluxe de ‘BRAT‘? ¿Celebraste el anuncio del remix con Billie Eilish y el hit que ha acabado siendo? Entonces sigue leyendo. Porque parte de la responsabilidad en que ‘Guess’ sea el temazo que es la tiene Harrison Patrick Smith, también conocido como The Dare, productor de la canción. ¿Lo mejor? Que tiene temazos propios, y que su debut largo está al caer.

Aunque bajo el nombre Turtlenecked publicó canciones previas menos uptempo, fue su cambio a The Dare y la declaración de intenciones con ‘Girls’ lo que hizo que otros se fijaran en él. Entre ellos, Charli XCX, que, tras escuchar la canción, le buscó por Instagram y le pidió producir un tema en ‘BRAT’. “Es enciclopédico sobre la música de una manera en que ni de coña yo soy (…) dale cinco años, va a dejar sus huellas en grandes discos de estrellas del pop”, aseguraba a The NY Times para un reportaje.

Entre comparaciones con The Rapture, LCD Soundsystem, The Ting Tings, !!! o Frost Children, The Dare define su música como “revival electroclash con una actitud supersize”, citando como influencias a gente como Kim Gordon, Verraco, Daft Punk o Third Eye Blind. En el mismo reportaje, Harrison explica que sus héroes musicales siempre han querido entregarse al máximo en cuanto a imagen y concepto: “si David Bowie llevase una camiseta y vaqueros, ¿seguiría siendo David Bowie y te gustaría de la misma manera su música?”.

Pero, aunque tanto ‘Girls’ como el EP ‘The Sex‘ del año pasado estaban muy bien, es ‘Perfume’ la que ha terminado de seducirnos. Es la Canción Del Día de hoy.

La carta de presentación de ‘What’s Wrong With New York?’, debut de The Dare, que sale en unos días, nos habla de una colonia que parecer ser el propio olor natural de The Dare, un olor que, cuando entra en una habitación, “todo el mundo coincide en que algo se ha añadido al aire” y que puede conseguir que “una prostituta quiera casarse”. Ya se vio en ‘Girls’ que The Dare no se cortaba un pelo en las letras, y en ‘Perfume’ acaba abrazando su lectura guarra con “spray it in my grave so the worms can get a whiff / I wanna smell real good while I’m burning in hell / cause the fire makes you sweat, other people can tell”.

El videoclip de ‘Perfume’ es más comedido: imitando a los anuncios de colonia, la presencia de modelos descamisados parece más secundaria, llevando The Dare toda la carga seductora con su actitud, cantando y bailando. En cuanto al debate sobre si dice “it’s only for the girls… but let dudes get a try” o “it’s only for the girls… but they’re too scared to try”, hasta ver letras oficiales obviamente nos quedaremos con lo primero. Gay rights!, que diría su amiga Charli.