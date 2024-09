Dua Lipa manda «un gran besito» a Charli y Troye

Dua Lipa se encuentra de gira presentando ‘Radical Optimism‘, su tercer disco. El próximo 20 de septiembre la gira se reanuda en Paradise, Nevada (Estados Unidos) antes de embarcar hacia Asia, donde Dua Lipa tiene en agenda una gira por nueve países, de Singapur a Corea del Sur. Mientras, puede que Dua prepare un proyecto secreto. Y puede que esté directamente relacionado con Charli xcx.

Esta noche, Charli ha subido a su Instagram paralelo 360_brat un audio de voz de Dua Lipa mandando un mensaje a Charli xcx y Troye Sivan. En español, además. «Charli, Troye, un gran besito para ti». Dua remata su mensaje con un «muah», como el de su single de 2016. El español de Dua Lipa es mejorable -ella está estudiando el idioma- pero el mensaje se entiende.

El audio de Dua Lipa puede no tener que ver con un proyecto secreto de xcx. Al fin y al cabo, Charli y Troye están a punto de iniciar su gira conjunta SWEAT en Estados Unidos -la primera fecha es el 14 de septiembre- y es posible que Dia simplemente haya querido expresar su apoyo a los dos artistas. Sin embargo, el audio se publica en la cuenta «brat» oficial de Charli, y Charli ha dado a entender que queda un último remix de ‘brat’ por lanzar. Además, Charli prepara otro proyecto largo perteneciente a la «bratosfera», del que no se conocen más detalles. Las especulaciones en redes, por supuesto, ya han comenzado.

