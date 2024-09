Sí, jaja: el shoegaze sigue vivo gracias a Fake Bliss

Fake Bliss es un grupo de guitarras formado por Marc Pitarch y André Abrantes. Pitarch, procedente de Barcelona, ha participado previamente en las bandas Híbrida Niño y Caballo y desarrollado a lo largo de los últimos años diversos proyectos musicales en solitario. Fake Bliss era uno de ellos hasta que Abrantes, originario de Portugal, se sumó a él en 2022.

No ha sido hasta 2024 cuando Fake Bliss ha publicado sus primeras canciones. Su sonido, con su muro de guitarras y sus melodías etéreas cantadas por encima, exhibido ya en su primer single, ‘Yeah Haha’, se fija en el de los años noventa de Ride o The Jesus and Mary Chain hasta el punto de que las letras de Fake Bliss están escritas en inglés. El ritmo atronador de ‘Nothing is Safe’ ha sido la segunda apuesta de la banda luso-barcelonesa.

La tercera propuesta de Fake Bliss, ‘Heatwave’, ha seguido explorando las guitarras atmosféricas del rock alternativo de los noventa -o de su revival dosmilero- y es la Canción Del Día de hoy.

En ‘Heatwave’, Fake Bliss se vale de una fórmula asentada -distorsión típica del shoegaze, bajos crudos en el estilo del punk gótico, muro de sonido y cambios de tempo- para construir el que puede ser su primer himno. En ‘Heatwave’ las guitarras envuelven a Fake Bliss en una feliz tormenta, y la música refleja el sentir de una letra que declara «cuando ya no estés, bailaré sobre tu tumba».

‘Heatwave’, ‘Nothing is Safe’ y ‘Yeah Haha’ formarán -presumiblemente- parte del álbum debut de Fake Bliss, ‘Flowers Keep Growing in My Room’, que se pondrá a la venta a finales de 2024 según la revista portuguesa Arte-Factos.