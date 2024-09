Eminem abrirá la ceremonia de los MTV VMAs

Este miércoles 11 de septiembre se celebra en Nueva York una nueva gala de los MTV Video Music Awards y Eminem ha sido el elegido para llevar a cabo la actuación inicial. Chapell Roan, Sabrina Carpenter y Katy Perry también llevarán a cabo sus propios números.

Será la segunda vez que el autor del reciente ‘The Death of Slim Shady (Coup de Grâce)’ presente los premios. Ya lo hizo en 2010 con ‘Not Afraid’ y ‘Love the Way You Lie’, junto a Rihanna. Además, el rapero podría convertirse en el artista masculino más galardonado en la historia de los premios.

- Publicidad -

Actualmente se encuentra empatado con Peter Gabriel con 13 premios, por lo que le bastaría con llevarse una de las ocho nominaciones que ha recibido este año.

Por otro lado, Taylor Swift lidera las nominaciones, con Billie Eilish, Chapell Roan, Ariana Grande y Sabrina Carpenter entre las favoritas. Además, Megan Thee Stallion presentará la gala y Katy Perry recibirá el MTV Vanguard Award, reservado para los artistas más visionarios del mundo del videoclip.