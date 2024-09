Fred again.. / ten days

Todos los discos de Fred again.. se han orquestado en torno a unas fechas muy concretas. Los tres álbumes que había publicado hasta ahora bajo el nombre de ‘Actual Life’ recogían las grabaciones realizadas entre unos meses determinados de 2020, 2021 y 2022.

Para no quedar atrapado para siempre -como Adele- en una sola fórmula, este nuevo trabajo no se llama ‘Actual Life 4’, sino que recorre a un truco parecido. ‘ten days’ se compone de 10 canciones precedidas de 10 intros que rememoran 10 días especiales en la vida reciente de Fred again.. Sigue siendo así de importante para el productor mostrar su sensibilidad. No, no es un mero «DJ».

- Publicidad -

Al bueno de Frederick John Philip Gibson le hemos visto en créditos de gente tan dispar como Ed Sheeran, Charli xcx, Swedish House Mafia y 070 Shake. Igual ya no recuerdas que sacó un disco entero de ambient con Brian Eno. Nada que ver con lo que han sido sus apoteósicos y muy vivos directos en Primavera Sound, Coachella, el Madison Square Garden de NYC o la residencia de cinco fechas en el Alexandra Palace de Londres. Hasta Pedro Sánchez es fan.

‘ten days’ es un álbum continuista respecto a su trabajo en solitario, influido por la música electrónica más elegante, de Orbital a Jamie xx. Four Tet aparece -junto a Duskus y Skrillex- en los créditos de una de las pistas mejor estructuradas, ‘glow’. Como la finalmente trepidante ‘just stand there’ con SOAK, cuenta con un desarrollo espectacular, camino a un cielo desconocido.

- Publicidad -

Otras veces los vocalistas llevan sus ideas a lugares algo más terrenales. Las canciones pueden hablar de la fraternidad y la devoción (‘adore u’), de la necesidad de apoyarnos en los demás (‘fear less’ con Sampha) o del amor en general, cada uno en su estilo. Obongjayar nos lleva a Nigeria en ‘adore u’. Anderson .Paak rapea en ‘places to be’. ‘ten’, con Jozzy y Jim Legxacy, podría ser una canción de Drake. Hay hasta country, pues ‘where will i be’ logra un featuring de una leyenda como Emmylou Harris a través de una canción suya de 1995.

Fred again.. logra darle unidad a todo a través de la delicadeza en el trato de pianos, voces o beats, lo cual tiene mucho mérito si -recalco-, por aquí ha aparecido gente tan en las Antípodas como Emmylou Harris y Anderson .Paak. Hay una melancolía que subyace a cada pista y cuyo clímax es la repetición una y otra vez por parte de Japanese House del título de su disco del año pasado. «In the end it always does» es el lema de ‘backseat’, en este contexto: «me he vuelto un poco loco, seguro que ya no sé lo que está bien, pero al final todo siempre lo está». Nada como la música para tratar de quitarte dudas de encima…