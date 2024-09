Cyn no está precisamente en los laureles en ‘I Don’t Care’

La estadounidense Cyn, a la que hace años conocimos como discípula de Katy Perry y fan del sonido Detroit, ha publicado ya la cara A de su nuevo disco, el primero o el segundo, según consideres ‘Mood Swing’. Aquel lanzamiento tuvo 7 canciones, destacando el éxito de la balada ‘I’ll Still Have Me’.

El nuevo largo ‘Valley Girl’ viene presentado por una primera parte llamada ‘Lost on Laurel’, compuesta de 6 canciones (la cara A), que se completará el próximo 15 de noviembre. Esta semana os presentábamos en Ready for the Weekend una composición llamada ‘Lemon’, muy pegadiza. Pero comenzando por el principio, seleccionamos ‘I Don’t Care’ como Canción del Día.

Amparada en un riff de guitarra un tanto Smashing Pumpkins circa ’1979’ (la canción, no el año, claro), ‘I Don’t Care’ puede gustar mucho a los seguidores actuales de Olivia Rodrigo. A medio camino entre el grunge y el pop total, presenta también un divertido vídeo en un supermercado. Y ese carro lleno de naranjas solo puede remitir a los No Doubt de ’Tragic Kingdom’.

Desde su título ‘I Don’t Care’, pero también desde su melodía, el tema es todo un himno de liberación, y además uno entonado con cierto humor. Atención a rimas como “you can’t force me, darth vadar / dropped ya like a hot potato“, seguidas de frases tan cororeables como “NO TE ODIO”.