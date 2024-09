Nilüfer Yanya: «Es fácil que la admiración se te suba a la cabeza»

Conocimos a Nilüfer Yanya hace casi 10 años -sí, 2016 fue hace casi una década- con ‘Keep on Calling’, una canción que, en su estilo de guitar-pop, ya exhibía la peculiar sensibilidad melódica de Yanya. Después, en sus trabajos largos, Yanya se ha convertido en una innovadora del rock, firmando bangers guitarreros como ‘Heavyweight Champion of the Year‘ o ‘Midnight Sun‘ que demuestran que en el rock no está todo dicho. En su tercer disco, ‘My Method Actor’, Yanya sigue refinando su personal sonido y entrega una serie de canciones que se cuentan entre las mejores de su carrera. Hablamos con Yanya sobre ‘My Method Actor’.

Cuando te entrevisté durante la promoción de ‘Painless’ me dijiste que el proceso de creación del disco os la habíais dividido entre tú y Will Archer; tú traías las canciones y él hacía la música. ¿Cómo ha sido esta vez?

Ha sido muy parecido, hemos decidido volver a trabajar él y yo juntos, sin nadie más, pero, esta vez, nos hemos tomado la creación del disco con más enfoque y mayor intención.

Con mayor intención, ¿a qué te refieres?

Hemos decidido confiar más el uno en el otro, y en las ideas de cada uno, y nos hemos propuesto no tener en cuenta la opinión de nadie más. Creo que es una decisión valiente. Cuando trabajas en un disco, personas de fuera, como mánagers o sellos, desean escucharlo a medida que lo vas creando, ofrecen sus consejos, te dicen qué canción debería ser un single… En este disco queríamos trabajar Will y yo mano a mano, y solo añadir colaboradores cuando llegara el momento de mezclarlo.

¿Qué cosas has tenido que dejar ir al confiar en Will, o él de ti?

Sobre todo dejar ir el ego. Tienes que confiar en que quizá no todas tus ideas funcionen y que posiblemente la otra persona tenga la pieza que falta en el puzzle. Es difícil deshacerse del ego.

Ponme un ejemplo, de una situación o canción concreta.

Hemos descartado algunas canciones porque ambos hemos decidido que era una pérdida de tiempo seguir trabajando en ellas. Ninguno de los dos creíamos en ellas. No están ni siquiera acabadas. Y, por ejemplo, la primera canción el disco, ‘Keep on Dancing’, nos queríamos deshacer de ella porque cuando pasamos al proceso de mezcla, sonaba plana. Will apostaba por descartarla y yo por salvarla, y propuse hacerle algún cambio drástico como eliminar las baterías o la intro. Al final nos la quedamos y abre el disco.

Me da la impresión de que el sonido de ‘Midnight Sun’ ha inspirado en este nuevo trabajo, por el sonido de las guitarras sobre todo.

Sí, pero todo ‘Painless’ ha sido una influencia realmente; en ‘Painless’ Will y yo trabajamos juntos de manera intensiva por primera vez. Aunque ya habíamos colaborado antes, ‘Painless’ fue un punto de inflexión. Sin duda, ‘Painless’ tuvo que pasar para que ‘My Method Actor’ exista, porque muchas de las ideas que iniciamos en aquel álbum las hemos desarrollado en este. Sobre todo en cuanto a las guitarras, porque a Will y a mí nos gustan mucho, nos unen mucho desde un punto de vista creativo.

¿Cómo consigues el sonido de por ejemplo ‘Like I Say (Runaway)’, con ese contraste entre la fuerza de las guitaras y calma de la voz?

Hay muchas capas en el estribillo, muchísimas, y por eso suena tan grande. En la estrofa pasa lo mismo, pero tiene menos guitarras. La calma la conseguimos manteniendo una consistencia en toda la canción, porque en realidad canción y producción son bastante simples. La voz costó de clavar porque el ataque tenía que ser suave pero, a la vez, la voz tenía que sonar tan alta como las guitarras, igualar su energía. Así que metimos muchas capas en la voz, para hacerla sonar más grande. Es lo que pedía la canción. A veces quieres gritar pero te tienes que controlar (ríe)

En ‘Keep on Dancing’ no gritas, pero en la letra se te nota contrariada. Cantas: “Toco por vuestro aplauso, soy jodidamente miserable hasta que veo vuestra sonrisa”.

La canción habla de la frustración que se siente cuando no uno no está dónde quiere. Es un poco una pataleta de niña pequeña que necesitar atención y validación de los demás, pero que, a la vez, se cuestiona a sí misma por sentir eso.

¿Cómo equilibras el necesitar validación externa con confiar en ti misma?

Es importante estar ahí para la gente que te sigue y escucha y, si esas personas acuden a un concierto, es esencial ofrecer el mejor show posible y dar todo lo que tienes. Hay que mantenerse tranquila y saludable y siempre intentar estar a la altura. Y cuando la presión no es real, cuando está todo en tu cabeza, es importante intentar ignorarla. Sobre todo tienes que disfrutar de la buena reacción de la gente. No puedes ir por ahí pensando que eres alguien especial.

¿Te ha llegado a influir las cosas buenas que dice la gente sobre ti?

Es fácil que la admiración de la gente se te suba un poco a la cabeza, sobre todo si lees en las redes lo que la gente dice sobre ti. En mi caso la gente dice cosas buenas de mí y a veces me cuesta creérmelas o no me las quiero creer. Creo que eso dice bastante de mí y de la percepción que tengo sobre mí misma.

«El ciclo de hacer disco, sacarlo… siempre es el mismo y a veces me pregunto, ¿qué sentido tiene?»

¿En qué momento se pone sobre la mesa el concepto de actuación de método y por qué te inspira?

El disco se titula así porque la canción ‘Method Actor’ fue de las primeras que escribimos. En la búsqueda del título del disco, volvía al de esta canción una y otra vez; en algún momento de la creación del álbum empezó a tener sentido. La cosa del método es que supuestamente ya no estás actuando, y me siento afín a este concepto porque cuando me subo a un escenario estoy actuando, y cuando escribo canciones lo hago con un público en mente, con la intención de que las escuche. Es un disco que hago siendo honesta conmigo misma sobre el momento de mi carrera en el que me encuentro, preguntándome qué quiero hacer al respecto. Estoy en un momento diferente en mi carrera, diferente a cuando empecé. Siento que estoy empezando a entender que esta es mi realidad, y me pregunto qué paso dar a continuación.

¿Te ves dedicándote a la música para siempre o, más bien, parando en algún momento?

Siempre me he visto dedicándome a esto para siempre. Ahora me estoy planteando si realmente puedo hacerlo, o si necesito añadir diferentes cosas a mi vida. Me pregunto si es posible para mí sobrevivir en base únicamente a mis propias ideas o si debería participar en otros proyectos ajenos a mí. Siento que necesito no enfocarme solo en mis canciones y hacer otras cosas con otras personas, porque siempre el ciclo es el mismo: escribir disco, sacarlo, escribir disco, sacarlo… y a veces me pregunto, ¿qué sentido tiene?

¿Tienes alguna idea?

No creo que vaya a parar o a renunciar a la musica, simplemente pienso que quizás el próximo proyecto no tiene por qué ser un álbum. Quizá puedo participar en el proyecto de otra persona… o retirarme un largo tiempo y luego volver.







¿Tienes actor favorito?

No, creo que no, ¿y tú?

Te diría que Jack Nicholson, hubo una etapa en que me dio fuerte por él.

Es muy buen actor, es el actor favorito de mi padre.

‘Call it Love’ no es otro de tus bangers, sino que es una balada. ¿Cómo fue su proceso? Es una canción que me cautiva mucho.

¡Gracias! Es una de mis favoritas. Me gusta porque es diferente. Empezó con una idea de Will, él me tocó los primeros dos secciones de la canción, solo con los instrumentos, y después yo escribí las melodías. Me lo pasé muy bien componiéndola. Will me dijo que era una idea bastante vieja, pero que había decidido conservarla porque sentía que tenía algo.

¿Estás especialmente orgullosa de alguna canción del disco?

‘Call it Love’ y ‘Like I Say’ pero, sobre todo, ‘Binding’; tenía el riff, que me parecía precioso, pero la canción no llegaba. Entonces, de manera instintiva, metí los acordes que aparecen en el estribillo, y de ahí desarrollé toda la canción. Fue fácil escribir la melodía del estribillo pero la de las estrofas costó más. También me resultó difícil dar con la letra adecuada. Entones, cuando acabé la canción me sentí muy orgullosa de ella, porque le dediqué mucho tiempo.

«Nunca he tenido una fase de Radiohead»

He leído por ahí que vas a hacer el “mejor disco de Radiohead en años”. ¿Qué opinas?

(ríe) La verdad es que nunca he tenido una fase de Radiohead. Conozco algunas de las canciones famosas, pero poco más. Will y yo hablamos de este tema, de que la gente nos compara con ellos, pero yo intento no escucharlos porque no quiero que me influyan. Para mí Radiohead tienen un sonido muy eficaz, porque todo lo que hacen funciona. Es un halago que me comparen con ellos.

Las cuerdas de ‘Mutations’ me dieron un pequeño susto en el tramo final de la canción.

Las añadimos después de acabarla, porque nos parecía que había quedado demasiado sencilla… Me encantan las cuerdas porque añaden espacio dentro de la canción, para que respire; de alguna manera son innecesarios pero quieres que estén ahí, porque la canción ya tiene mucho rollo de banda, y las cuerdas le dan un toque diferente.

Para mí son de lo mejor de la canción.

Las cuerdas hacen que el disco sea un disco. La canción ya está ahí y las cuerdas le añaden una profundidad y belleza extras. En directo no creo que los toquemos en vivo, pero en el álbum aportan una energía que puedes transferir a otros instrumentos. Están ahí cuando necesitas algo que no puedes hacer con la guitarra.

¿El vídeo está rodado en Benidorm?

¡Sí! Todos los videos los hemos rodado ahí.

¿Y eso?

Mi hermana hace videoclips, trabajamos juntas siempre. Estaba dirigiendo un vídeo para otra banda y encontró este lugar que es medio desierto y que tiene esa arquitectura costera, y ese paisaje que pasa de la playa a la ciudad. Le gustó esa mezcla.