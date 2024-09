Nicky Jam también sale por Trump (y él le confunde con mujer)

El apoyo latino a Donald Trump crece dentro de la comunidad musical de Puerto Rico. Después de que Anuel AA y Justin Quiles salieran en un mítin de Trump a apoyar al ex-presidente, ahora ha sido Nicky Jam la estrella latina que ha dado el paso de respaldar públicamente a Trump apareciendo junto a él en otra de sus masivas concentraciones.

Nicky Jam, quien en realidad es nativo de Estados Unidos, en concreto de Massachussets, aunque su madre es dominicana y su padre portorriqueño, y se mudó a Puerto Rico a los 10 años, es uno de los grandes pioneros del reguetón. Tanto que a finales de los noventa forma el grupo Los Cangris junto a nada menos que Daddy Yankee.

- Publicidad -

Su nombre -como el de los artistas citados- es muy conocido dentro de las listas de éxitos españolas, no solo desde el bombazo en 2018 de ‘X’, su single junto a J Balvin, número 1 en España, sino desde antes con sus sonadas colaboraciones con Enrique Iglesias en ‘El perdón‘, Shakira en ‘Perro fiel’o con su aparición en el remix de ‘Te boté’; y también después -aunque en menor medida- con ‘Calor’. Últimamente, Nicky Jam ha publicado el álbum ‘Insomnio’, aunque de momento no lo ha presentado en El Hormiguero, como el anterior.

El caso es que Nicky Jam apoya a Trump y ha salido junto al candidato republicano en un mítin celebrado este sábado en Las Vegas. La noticia que ha dejado el encuentro entre Trump y Nicky Jam es que Trump se ha referido a Jam como mujer en el momento de presentarlo al escenario, dando la impresión de que no sabe quién es. Además, Trump ha cometido su desliz expresando una frase de las suyas: «¿Conocen a Nicky? Ella está buena. ¿Dónde está Nicky?» Cuando Jam sube al escenario, Trump intenta disimular su confusión: «Me alegro de que él haya subido». Jam se ha reído del asunto en Instagram llamándose «bichota» a sí mismo. No sabemos qué pensará Karol G, ex de Anuel AA, de todo esto.

- Publicidad -

Sobre el escenario, Nicky Jam ha apoyado a Trump apelando a su condición de inmigrante. En palabras recogidas por Billboard, ha declarado: “Es un honor conocerlo, Sr. Presidente. Las personas que vienen de donde vengo yo, no conocen al presidente. Así que soy afortunado. Lo necesitamos de vuelta. Necesitamos que sea el presidente”.