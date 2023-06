Anuel a Karol G: «Estás con Feid pero sabes que eres mía»

La relación entre Karol G y Feid parecía un grito a voces que nunca se terminaba de confirmar. Unas fotos de los artistas dados de la mano saliendo de un concierto de Feid en Miami lo han confirmado, aunque ellos no se han pronunciado en redes sociales. Además, Karol ha sido grabada desde todos los ángulos posibles durante los conciertos que dio el cantante de ‘Niña Bonita’ en el Kaseya Center en Florida y a los que ella acudió como público.

No se puede saber exactamente desde cuándo son pareja porque ambos lo han llevado desde la máxima discreción. Parece que Karol G ya tuvo suficiente con la relación tan pública en la que estuvo con Anuel AA. Y, aunque parezca increíble, Anuel quiere estar presente durante la nueva relación entre Feid y Karol G.

- Publicidad -

El artista lleva un par de meses posteando en redes sociales dardos y pullitas hacia su expareja. De hecho, le dedicó su última canción ‘Mejor Que Yo’. «Te la dedico bebe @Karolg» escribía en Instagram. «Ese malparido, mami, no me llega a mí / Baby, dime qué hizo él que yo no pude hacerte a ti», canta Anuel en el tema.

Y podría haberse quedado ahí, pero no. Anuel no ha dejado de subir fotos en Instagram posando con pancartas de «Fuck Ferxxo» e indirectas constantes. Hace cuatro días posaba con una camiseta en la que se podía leer: «estás con Feid pero sabes que eres mía».

- Publicidad -

Días después, Karol G y Feid confirmaban su relación. Tampoco esto ha parado al cantante de ‘Amanece’, quien felicitaba el Día del Padre con otra camiseta en la que se le veía a él cargando con un bebé con la cara de Feid. Las redes sociales han mostrado rechazo (la mayoría) a este comportamiento. “No entiendo la gente que le está haciendo fiestas a Anuel por esto. Literalmente estamos ante un misógino que se está haciendo propaganda a partir de instrumentalizar y acosar a su exnovia. ¿Saben quiénes mismos tienen esos patrones de conducta? Los feminicidas”, el periódico As compartía esta opinión de una seguidora. Parece que Kanye West ha sentado precedentes para toda una generación de exes un poco pasados de vuelta.

Karol G y Feid vistos de la mano por primera vez en Miami pic.twitter.com/uvX3LOqVGA — HIGHXTAR. (@highxtar_) June 17, 2023

- Publicidad -