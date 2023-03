Karol G suma a su equipo a FINNEAS y dedica ‘Tus gafitas’ a Feid

Karol G está rompiendo récords internacionalmente con ‘MAÑANA SERÁ BONITO‘, y lo cierto es que este cuarto disco es su mejor trabajo hasta el momento. Si se le criticó mucho en el anterior que incluyese temas lejanos (‘Tusa’ y ‘Oh DiOs Mio!’) para sumar streams, aquí la colombiana demuestra que no le hace falta, dejando fuera ‘SEJODIOTO’ e incluso ‘MAMIIII’: lo más “lejano” que hay es ‘PROVENZA‘, y no llega al año. Hay hits de estos meses, pero sobre todo hay un arsenal de temazos inéditos (‘TQG‘, ‘BESTIES’, ‘KÁRMIKA’, ‘OJOS FERRARI’, ‘TUS GAFITAS’) como en ningún otro álbum de Karol, y quizás el mejor de esos inéditos sea ‘TUS GAFITAS’.

La propia cantante ha declarado que esta canción es su favorita del disco, y también es una de las más distintas: Karol G se aleja aquí del reggaeton y entrega una de sus canciones más pop, con bien de sintes y rollito futurista en los efectos vocales… y con un gran fichaje en su producción. Y es que la cantante de ‘Mi Cama’ ha querido contar con FINNEAS, el hermano de Billie Eilish, en la que es la primera colaboración entre ambos. Finneas O’Connell se une al fiel escudero Ovy On The Drums y a la propia Karol en una canción que habla de enamorarse de nuevo cuando parecía que eso ya no iba a suceder, y que se dice, se comenta, que puede ir dedicada a Feid (o más bien “se decía, se comentaba” hasta que ella misma lo ha confirmado.

Ése era un poco el leit motiv también de ‘CAIRO‘, una de las grandes canciones de final de año: si allí cantaba “juré que no me iba a coger de ningún culito / y aquí me tienes queriéndote bonito”, aquí va más allá y habla de que “se iluminan las estrellas, las flores se ponen bellas / y las nubes de dispersan contigo (oh) / no existe quien no te quiera, tú enamoras a cualquiera”. La bichota vuelve a demostrar lo bien que le sienta un extra de azúcar en las letras, tanto en versos así como en el estribillo, sencillo y eficaz en ese “por ti vuelvo a cree-ee-ee-ee-x1000”. Y, por supuesto, lo de “quien tú besás” confirma que no hay rima imposible para la autora de “commentary / fuera de lugar-y”.

