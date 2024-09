Miley Cyrus, denunciada… pero no exactamente por Bruno Mars

Cuando se publicó ‘Flowers’ de Miley Cyrus, se consideró la canción inmediatamente conectada con ‘I Will Survive’. Pero también algunas personas detectaron cierto parecido con ‘When I Was Your Man’ de Bruno Mars, un tema que había salido publicado 10 años antes, en 2013.

Ahora tal parecido se materializa en denuncia. La demanda no la ha interpuesto Bruno Mars, sino la editorial de uno de los co-autores de ‘When I Was Your Man’. En concreto Tempo Music Investments, que compró una parte de los derechos del tema a uno de sus tres co-autores junto a Bruno: Philip Lawrence, Ari Levine o Andrew Wyatt (no ha trascendido cuál).

La demanda ha llegado a un juzgado de Los Ángeles este lunes, como asegura Billboard, y asegura que “’Flowers’ reproduce numerosos elementos melódicos, armónicos e incluso líricos” del citado tema. Los abogados de Tempo Music aseguran que “todos los fans de Bruno Mars saben que el éxito de ‘Flowers’ de Miley Cyrus no se debe por completo a sí misma”.

Añaden que es “innegable que dadas las similitudes, ‘Flowers’ no existiría sin ‘When I Was Your Man’”. Billboard ha pedido la opinión del equipo de Miley, de momento sin obtener respuesta. Hay quien incluso quien dice que Miley referenció la canción que decía “I should’ve bought you flowers, take you to every party, cause all you wanted to dance”, porque era favorita de su ex marido Liam Hemsworth, destinatario de ‘Flowers’. Ambas canciones rondan los 2.200 millones de streams en Spotify. La de Bruno está algo por encima y suma más streams diarios pese a ser anterior.

Recientemente, la denuncia contra Ed Sheeran que no prosperó sirvió para hacer reflexionar a la industria sobre los límites de las demandas por plagios. ¿Está más justificado en este caso?