El álbum póstumo de SOPHIE ya tiene tracklist

Ya ha sido revelada la lista de canciones de ‘SOPHIE’, el trabajo póstumo de la artista británica que estará disponible el próximo 27 de septiembre. Tras la salida de los singles ‘Reason Why’, ‘Berlin Nightmare’, ‘One More Time’ y ‘Exhilarate’, se confirma que todos los temas, excepto la intro, incluyen al menos una colaboración.

El reveal coincide con el que sería el 38º cumpleaños de SOPHIE, que se cumplió ayer, 17 de septiembre. Con motivo de esta fecha, Google se actualizó con una animación personalizada de 55 segundos al ritmo de ‘Immaterial’. «El futuro siempre ha sido una parte importante de Sophie y esperamos que Sophie siga siendo una parte importante del futuro», se leía en un comunicado de la familia.

De esta manera, ‘SOPHIE’ está compuesto por 16 canciones, de las cuales 15 incluyen un artista invitado, como mínimo. La única canción que no es una colaboración es la primera, titulada ‘Intro (The Full Horror)’.

Tracklist:

1. Intro (The Full Horror)

2. Rawwwwww (ft. Jozzy)

3. Plunging Asymptote (ft. Juliana Huxtable)

4. The Dome’s Protection (ft. Nina Kraviz)

5. Reason Why (ft. Kim Petras & BC Kingdom)

6. Live in My Truth (ft. BC Kingdom and Liz)

7. Why Lies (ft. BC Kingdom and Liz)

8. Do You Wanna Be Alive (ft. Big Sister)

9. Elegance (ft. Popstar)

10. Berlin Nightmare (ft. Evita Manji)

11. Gallop (ft. Evita Manji)

12. One More Time (ft. Popstar)

13. Exhilarate (ft. Bibi Bourelly)

14. Always and Forever (ft. Hannah Diamond)

15. My Forever (ft. Cecile Believe)

16. Love Me Off The Earth (ft. Doss)

