Kylie Minogue anuncia disco y gira, sin parada en España

Kylie Minogue ha anunciado las fechas de su nueva gira mundial, el Tension Tour 2025, que no pasará por España de momento. La gira recorrerá Australia de febrero a marzo de 2025 antes de aterrizar en Asia y seguir a partir de mayo por varias ciudades de Reino Unido, de Glasgow a Londres. La última fecha confirmada de momento es el 31 de mayo en Birmingham. Próximamente se anunciarán fechas en Europa y América del Norte y Sur, confirma Rolling Stone UK.



Kylie, además, ha confirmado los rumores de nuevo disco anunciando el lanzamiento de ‘Tension II’ para el próximo 18 de octubre. El single ‘Lights Camera Action’ sale el viernes 27 de septiembre, y en TikTok se puede oír un avance:

- Publicidad -

‘Tension II’ es lógicamente disco hermano de ‘Tension’ y agrega a aquel «9 cortes adicionales» a los cuatro singles ya conocidos ‘Edge of Saturday Night’ con The Blessed Madonna, ‘My Oh My’ con Tove Lo y Bebe Rexha, ‘Midnight Ride’ con Orville Peck y Diplo y ‘Dance Alone’ con Sia.

- Publicidad -

1. Lights Camera Action

2. Taboo

3. Someone For Me

4. Good As Gone

5. Kiss Bang Bang

6. Diamonds

7. Hello

8. Dance To The Music

9. Shoulda Left Ya

10. Edge Of Saturday Night (with The Blessed Madonna)

11. My Oh My (with Bebe Rexha & Tove Lo)

12. Midnight Ride (with Orville Peck & Diplo)

13. Dance Alone (with Sia)

‘Tension‘, el último álbum de Minogue, se lanzó hace casi un año, conteniendo el inesperado hit viral, ‘Padam Padam’. ‘Tension II’ supone la primera vez que Minogue publica la segunda parte de un mismo disco.

- Publicidad -

Kylie Minogue había subido la «tensión» de sus seguidores apareciendo frente a un mapamundi en un nuevo vídeo publicado en redes, en el que se prometía que algo iba a ser anunciado hoy, jueves 19 de septiembre. En el vídeo, subido en blanco y negro, Kylie mira en el horizonte con rostro desafiante y sujeta con su mano derecha un misterioso cubo de color negro.