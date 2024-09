5 posibles momentazos de la gira de Dua Lipa y un deseo

Dua Lipa ha anunciado un par de conciertos en el WiZink Center. La artista visitó Mad Cool y parece que su show gustó porque las entradas en preventa de este miércoles están volando. Hoy hay otra oportunidad antes de la venta general del viernes. De momento nadie parece saber muy bien si el ‘Radical Optimism Tour’ que vimos en julio será el mismo que tendrá lugar a partir de este otoño, ya al margen de festivales.

A falta de saber si habrá cambios mayúsculos, minúsculos o ningún cambio en absoluto, nos aventuramos a adivinar que estos 5 momentazos habrán de repetirse… al tiempo que dejamos un deseo.

Training Season

Una de las cosas más recordables del show es que comienza con el segundo single del disco que presenta. ‘Training Season’ es una de las mejores canciones de 2024 -como ‘Houdini’ lo fue de 2023- y cuesta pensar en una introducción mejor para el set. En su presentación -como la que vimos en los Brits- ya se adivina que en ‘Radical Optimism Tour’ serán tan importantes los bailarines como la banda en directo.



Levitating

Glastonbury nos mostraba los trucos del set, la BBC los subía con permiso y en alta calidad, y uno de los highlights es la interpretación de ‘Levitating’. Ya desprendida de DaBaby, y de remezclas con The Blessed Madonna que no calaron, sin más necesidad que su delicioso groove disco original y su toque Daft Punk.



Be the One

Una de las recuperaciones destacadas del debut de Dua Lipa está siendo en esta gira ‘Be the One’. De nuevo, a falta de que haya cambios en el show, Dua Lipa aprovecha en ella para presentar a su banda. En Madrid también aprovechó para chapurrear un poquito de español, y después de su relación con Almodóvar y con Alana Portero, cuesta creer que no vaya a ser el caso. ¿Volverá a decirnos que somos «seres de luz y energía»? Os dejamos también con la grabación PRO de Glastonbury.





Cold Heart

La canción más escuchada a día de hoy de Dua Lipa es su colaboración con Elton John. ‘Cold Heart’ es una recreación de ’Sacrifice’ que ha logrado transformarse en una canción completamente nueva que ha encantado al mundo por el alto nivel de melancolía que contiene la parte de Dua Lipa. No faltó en Mad Cool y no creo que pueda faltar en el próximo “leg” del tour.



El bis con los mejores hits

Al menos hasta ahora, el bis de ‘Radical Optimism Tour’ ha sido muy fuerte: ni más ni menos que los dos singles principales de ‘Future Nostalgia’, que representaron un punto de inflexión en la carrera de Dua Lipa, sumados a ‘Houdini’. ¿Quién puede irse con mal sabor de boca tras algo así?



Un deseo

Quizá con más tiempo que en un festival y con menos esclavitud del público casual, Dua Lipa tenga oportunidad de sacar un poco más de brillo a ‘Radical Optimism’, el disco. Alguna manera habrá, mediante la imaginación y la puesta en escena, de convencernos de que ‘End of an Era’ era una bossa muy cuca que pega mucho como intro. De que ‘Whatcha Doing’ es un buen medio tiempo de old school. De que ‘Maria’ tiene su aquel. ¿Pero es que no va a haber 4º single? ¿Acaso será una canción 100% nueva?