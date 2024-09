Rosalía avanza canción y coquetea con ‘Omega’

Rosalía ha usado su cuenta de WhatsApp para avanzar una canción nueva. En su último mensaje, enviado este domingo, Vila Tobella comparte un audio de 21 segundos de ella cantando a capela una letra de amor: «Tú y yo perdidos entre amapolas / Tus ojos relucen, son dos pistolas / Las lenguas se abrazan, ya no están solas / En la memoria me has disparado».

Que el cuarto álbum de Rosalía parece estar tomando forma lo está dando a entender ella misma apuntando a una referencia muy concreta, ‘Omega‘, la obra maestra de Enrique Morente y Lagartija Nick de 1995. Un trabajo fundamental en la evolución reciente del flamenco por su unión con el indie, que ha influido a grupos como Los Planetas.

En el audio de WhatsApp de Rosalía no se oyen guitarras, pero la cantante ha señalado la influencia de ‘Omega’ en una de sus últimas publicaciones de Instagram, en la que comparte una fotografía de una hoja de papel de cuaderno con el símbolo de «omega» dibujado. Por si fuera poco, en la misma imagen aparece una guitarra eléctrica de color negro. En la leyenda de la publicación, Rosalía añade cinco emojis que deletrean la palabra «Omega».

Imagínense esto con una melodía de guitarra electrica 🫢 pic.twitter.com/2q4m64cJmF — motomochi (@motomochi_rdddd) September 23, 2024

Sobre ‘Omega’, sobre Rosalía y sobre flamenco, JENESAISPOP ha hablado recientemente con Soleá Morente, hija de Enrique Morente y autora de discazos como ‘Ole Lorelei‘ (2018), en la última entrega del podcast Algo cambió.

Rosalía tiene un hit actualmente en las listas globales, ‘New Woman‘, una colaboración con la cantante tailendesa LISA, integrante de BLACKPINK.

Podcast Algo cambió: Flamenco con Soleá Morente