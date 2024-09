Se filtran 4 temas inéditos de Britney Spears

Mientras Britney Spears sigue retirada de la industria musical, sus fans encuentran maneras de hacerse con música inédita de la artista. Estos días la página web Britney-Online ha obtenido hasta cuatro canciones inéditas de las grabaciones de ‘In the Zone’ (2003), presumiblemente extraídas de las primeras sesiones, entre 2002 y 2003 o inicios de 2003, pues su sonido dista considerablemente del producto final. Hablamos del disco que nos dio, entre otras, ‘Toxic‘.

Las cuatro canciones filtradas están compuestas y producidas por Gregg Alexander y Rick Nowels, dos personas que han trabajado juntas desde los años noventa. Alexander, por supuesto, es ex-cantante de los Radicals y autor de ‘Murder on the Dancefloor‘ de Sophie Ellis-Bextor. Una de ellas, el nu-disco de ‘Instant Dejavu’, llegó a la red en 2016, y completa una tanda de en realidad cinco pistas filtradas, en una versión ligeramente diferente.

El tono british de las cinco filtraciones se hace notar especialmente en ‘I Ain’t Runnin Away’ y ‘You Can’t Stop What You Can’t Stop’, que no andan lejos de lo que hacían en la época All Saints o Sugababes. Destacan las guitarras de esta última y de ‘Because I Like It’, que parece inspirada en Michelle Branch. De todos los leaks el más urban es ‘Crazy Girls’, que evoca el estilo de Timbaland. Casi pega más en el disco que Britney preparaba después, el descartado ‘Original Doll’.

De ‘In the Zone’ ya se conocía un puñado de canciones inéditas, filtradas en la red a lo largo de los años, como ‘Guilty’, que sampleaba ‘Kiss’ de Prince, la muy Janet Jackson ‘Sippin’ On’, la etérea ‘Strangest Love’ o la insólita producción de James Murphy de LCD Soundsystem, ‘Get It’. Otras de esas canciones inéditas las terminaron grabando otras personas: ‘Look Who’s Talking Now’ acabó en un álbum de BoA; ‘Graffiti de Soul’ se la quedó Rachel Stevens.

Estas cinco filtraciones sacian la sed de nueva música de Britney Spears por parte de sus seguidores; de ‘Glory’, su último álbum, se han cumplido ya ocho años. ‘Hold Me Closer‘, la reciente colaboración de Spears y Elton John, data de 2022, y en 2023 se lanzó otro tema rescatado de sesiones antiguas, ‘Mind Your Business‘, con will.I.am… un tema que el mundo ha preferido olvidar.