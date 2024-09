Halsey pone magia al tracklist de ‘The Great Impersonator’

Después de revelar la portada y la fecha de salida de su próximo disco, solo quedaba saber el número de canciones de ‘The Great Impersonator’. Hoy, por fin sabemos que estará compuesto por 18 temas. El quinto álbum de Halsey estará disponible el próximo 25 de octubre.

Halsey ha anunciado la tracklist con un primer plano de diferentes trucos de magia que van revelando los nombres: «Para mi siguiente truco, el tracklist de ‘The Great Impersonator'», ha escrito en la caption del post.

- Publicidad -

Lo primero que llama la atención de la lista de canciones, además de su longitud, son las múltiples referencias temporales. Concretamente, en la canción titulada ‘Letter To God’, de la que hay tres versiones diferentes: en 1974, en 1983 y en 1998. Recordemos que ‘The Great Impersonator’ es un disco conceptual en el que la artista se pregunta qué habría sido de su carrera en diferentes décadas.

Los singles lanzados también tienen esta faceta. Por ejemplo, tenemos la dosmilera ‘Lucky’, con su sample de Britney, y la noventera ‘Lonely Is The Muse’, más cercana al grunge. Asimismo, la estética de la propia Halsey también presentará diferentes inspiraciones. Todo empezó con el single ‘The End’, en el que revelaba que había estado luchando contra el lupus y un linfoma.

- Publicidad -

Tracklist:

1. Only Girl Living In LA

2. Ego

3. Dog Years

4. Letter To God (1974)

5. Panic Attack

6. The End

7. I Believe In Magic

8. Letter To God (1983)

9. Hometown

10. I Never Loved You

11. Darwinism

12. Lonely Is The Muse

13. Arsonist

14. Life Of The Spider (DRAFT)

15. Hurt Feelings

16. Lucky

17. Letter To God (1998)

18. The Great Impersonator

Tracklist for Halsey’s new album, ‘The Great Impersonator’: 1. Only Girl Living In LA

2. Ego

3. Dog Years

4. Letter To God (1974)

5. Panic Attack

6. The End

7. I Believe In Magic

8. Letter To God (1983)

9. Hometown

10. I Never Loved You

11. Darwinism

12. Lonely Is The Muse

13.… pic.twitter.com/uuI5JVz3Kn — Pop Crave (@PopCrave) September 25, 2024