Kris Kristofferson fallece a los 88 años

Kris Kristofferson, leyenda del outlaw country y estrella de Hollywood, ha fallecido a los 88 años en su casa de Maui, Hawái. Aunque no se ha revelado causa de la muerte, se ha informado de que Kristofferson ha muerto mientras dormía, rodeado de su familia.

Conocido por su voz desentrenada y sus poéticas letras, Kristofferson escribió éxitos como ‘Help Me Make It Through the Night’, ‘Sunday Mornin’ Comin’ Down’ o ese ‘Me and Bobby McGee’ que dio a Janis Joplin un single número 1 póstumo.

Kristofferson, nacido en Texas, había servido en el ejército antes de dedicarse a la música, llegando a alcanzar el rango de capitán, lo cual le permitió pilotar un helicóptero. Además, fue estudiante de Oxford, en Reino Unido, gracias a la prestigiosa beca Rhodes. En 1965 abandonó las fuerzas armadas y decidió dedicarse plenamente a la música.

Con Johnny Cash, Waylon Jennings y Willie Nelson, Kristofferson formó el supergrupo country The Highwaymen, con el que logró éxitos como la maravillosa ‘Highwayman’. En su carrera, Kristofferson ganó tres Grammys, primero por ‘Help Me Make It Through the Night’, y después por sus duetos con Rita Coolidge, con quien estuvo casado entre 1973 y 1980.

Kristofferson también desarrolló una breve carrera en Hollywood. Es sobre todo recordado por protagonizar, junto a Barbra Streisand, la tercera versión de ‘Ha nacido una estrella‘ (1976), la segunda película más taquillera de ese año, o por su papel en ‘Blade’ (1998). Algunos de los últimos papeles de Kristofferson, como ‘Heaven’s Gate’, fueron recibidos con menos entusiasmo por el público.

También conocido por defender diversas causas sociales y políticas, últimamente la palestina, muchos recordarán a Kristofferson por ser la persona que consoló a Sinéad O’Connor la noche en que esta fue abucheada durante un concierto en homenaje a Bob Dylan, muy pocos días después de que O’Connor rompiera una foto del Papa en directo en Saturday Night Live.