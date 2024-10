Las 5 canciones esenciales de Maya Hawke

Maya Hawke es una de las últimas grandes promesas del indie-pop estadounidense. El contexto -familiar y profesional- del que viene ya se ha comentado suficiente: hija de dos famosos actores de Hollywood, es además la actriz que interpreta a Robin en ‘Stranger Things‘. Desde el estrato de la composición musical, la edición independiente y las salas de conciertos, Hawke escribe canciones agridulces sobre la vida y el amor, en las que retrata su peculiar mundo interior -que desde luego no es como el de todos-, absorbida en sus pensamientos. El 8 de julio, Hawke presentará su último disco, ‘Chaos Angel‘, y también su EP ‘Clipped Wings’, que sale este viernes, en la sala Razzmatazz 2 de Barcelona. Las entradas se ponen a la venta desde hoy 2 de octubre. En espera del concierto de Hawke en nuestro país, repasamos sus cinco canciones imprescindibles.

Therèse

Una polémica pintura de Balthus inspira la canción más popular de Maya Hawke. ‘Therèse soñando’ retrata a una muchacha que piensa en las musarañas ajena a que una mancha de sangre ha teñido su ropa interior. Tachada por hacer apología de la pedofilia, muchos piden su retirada del Met. Hawke, sin embargo, se sienta identificada con el personaje, al que dedica su composición más ambiciosa: una balada que pasa de la electricidad a la parsimonia de sus percusiones finales. El videoclip de ‘Therèse’ tiene restricción de edad en Youtube, así que os dejamos con el audio.



Missing Out

Mientras los periodistas musicales evitamos recordar todo el rato -como voy a hacer ahora mismo- que los padres de Maya Hawke son Ethan Hawke y Uma Thurman, ella subraya su privilegio en ‘Missing Out’, el primer single de su último disco, solo para contar que aún así se ha convertido en una suerte de bala perdida que malgasta su sueldo de ‘Stranger Things’ en comprar alcohol. Aún así le sale una de sus composiciones más inmediatas y pegadizas.



Luna Moth

En la balada folk de ‘Luna Moth’, también incluida en ‘Moss‘ (2022), Maya Hawke retrata la vulnerabilidad de ese momento en que una persona rompe el corazón de otra cuando podía haberlo evitado. Hawke se inspira en una historia que le contó un antiguo profesor de instituto que decepcionó a la chica que le gustaba cuando decidió matar sin pensar una polilla que había aterrizado en el suelo de su cuarto de baño. También Chairlift o The Weeknd han escrito canciones inspiradas en este insecto, pero ninguna con las bonitas cuerdas de Hawke ni con su curiosa historia.



By Myself

En el álbum debut de Maya Hawke, ‘Blush’, ya se hallaban algunas de sus composiciones esenciales, como esta ‘By Myself’ que Hawke se dedica a sí misma con el objetivo de convertirse en una persona más compasiva y bondadosa. Por lo visto, no lo ha sido tanto en el pasado. Sobre un agradable arreglo de country-folk-pop, Hawke retrata la manera en que abusa de otros y luego se arrepiente, sin renunciar a su particular sentido del humor. Con la mente en otro lado, imagina: «no hables, no te muevas, antes de que pueda abusar de ti».



To Love a Boy

Crecer en una familia privilegiada no evita heredar traumas. En ‘To Love a Boy’, el single de debut de Maya Hawke, lanzado en 2019, la cantante y actriz ofrece una canción de amor clásica atravesada por un sentimiento de inseguridad que prácticamente la incapacita: “Quiero amar a un chico, como amo el océano / pero tengo miedo de todo / lo que hay roto dentro de mí”, canta Hawke en este paseo de canción teñido de melancolía.