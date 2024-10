Taylor Swift habría elegido tercer single de su disco

Taylor Swift es una de esas pocas artistas que pueden hacer con su carrera lo que quieran. Puede, por ejemplo, elegir de single la canción más impensada. Por eso parece que ha escogido ‘So High School’, una pista escondida en la edición ampliada de su último álbum, ‘The Tortured Poets Department’, para servir de tercer single oficial del disco.

Así lo ha anunciado una de las principales emisoras de radio alemanas, la Bayern 3, según informa la cuenta de X «Taylor Swift Charts». Esta cuenta añade que la presencia de ‘So Hich School’ en playlists «ha aumentado» en los últimos días. De hecho, JENESAISPOP ha comprobado que ‘So High School’ fue posicionada en el puesto 8 de la playlist «This is Taylor Swift» de Spotify hace tan poco como el pasado 27 de septiembre. Aparece rodeada de muchos de los mayores éxitos de la cantante, de ‘Bad Blood’ a ‘Anti-Hero’.

Se podría decir que ‘The Tortured Poets Department’ no necesita promocionarse con un tercer single en absoluto, pues el disco lleva 7 millones de copias vendidas y permanece dentro del top 10 de las listas de álbumes de Estados Unidos y Reino Unido, muchos meses después de su edición. Sin embargo, sus singles no han dominado el mundo como en el pasado, ni ‘Fortnight’ ni mucho menos ‘I Can Do it with a Broken Heart‘, para el que ni siquiera se ha creado un videoclip desde cero. ‘So High School’ ni siquiera es una de las 12 canciones más escuchadas de este disco de más de 30 pistas, aunque sí es la más escuchada del segundo CD, pues supera los 170 millones de reproducciones. Aunque ‘Down Bad’, ‘Guilty as Sin’ o la pista titular habría sido candidatas más obvias, Taylor -repetimos- puede hacer lo que quiera.