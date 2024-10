Coldplay dice que después de 2 discos se retira

Este viernes 4 de octubre se pone a la venta ‘Moon Music‘, el décimo álbum de Coldplay. Y parece que será el antepenúltimo: Chris Martin ha dicho que el grupo piensa lanzar dos álbumes más antes de retirarse del estudio de grabación. No publicará más de 12 discos.

«Solo vamos a sacar 12 discos propiamente hablando, y esto va en serio, lo prometo» han sido las palabras de Martin a Zane Low. Para Martin es importante respetar el control de calidad y la máxima del «menos es más». Pone como ejemplos otros artefactos pop: «Solo hay ocho películas de Harry Potter, solo hay 12 álbumes y medio de los Beatles», señala.

Martin insiste en que Coldplay publicará 12 álbumes y no más, y habla del futuro de la banda, razonando que «si hacemos algo juntos después de eso, que no sea salir de gira, será algo diferente, un proyecto paralelo o, quizás, un recopilatorio de cosas que no hemos acabado».

Martin asegura que para Coldplay «ponernos este límite significa que el control de calidad, ahora mismo, para nosotros, es muy elevado», y significa, también, que «es casi imposible que una canción acabe en un disco nuestro, y eso es genial».

‘Moon Music’, el nuevo disco de Coldplay, se ha promocionado con los singles ‘feelslikeimfallinginlove‘ y ‘We Pray‘, aunque la banda británica ha triunfado últimamente con dos éxitos viejos, ‘Viva la vida’ y, sobre todo, ‘Yellow’.