Angeladorrrm, desde hoy de gira con BODEGA, hacen un sueño realidad

BODEGA llegan hoy a nuestro país para presentar las canciones de su nuevo disco, ‘Our Brand Could Be Yr Life’. No faltarán por supuesto clásicos como el divertido ‘Territorial Call of the Female’ o el rock urgente de ‘Statuette on the Console’ de su segundo álbum. Ni tampoco temas de esa edición deluxe de su nuevo disco, que lanzan el 1 de noviembre bajo el nombre de «Brand on the Run» y de la que se han conocido multitud de canciones. Hoy, sin ir más lejos, lanzan la tarareable ’Myrtle Parade’.

BODEGA estarán hoy viernes 4 de octubre en Donosti, el sábado 5 en Madrid (entradas agotadas), el 7 en Valencia y el 8 de octubre en Barcelona. En todas las fechas les acompañan como teloneros Angeladorrrm, que justo hoy publican su primera canción en La Castanya. Se trata de ‘Tinc un desig’.

Angeladorrrm es el proyecto de una banda catalana de noise pop, conformada por Ángela, Víctor, Joan y Oriol, que hasta ahora había sido conocida por el EP ‘Res dura gaire estona’. Allí había momentos tan ensoñadores como ‘No vull, no puc, no sé’ y otros que alternaban la calma con la tempestad, como ‘Un malson més’. Fórmula parecida a la de la reciente ‘No sento’. A las influencias que suelen citar los grupos de noise y shoegaze, es decir, Yo La Tengo y My Bloody Valentine, se suman también Big Thief.

‘Tinc un desig’ se define como una canción sobre el deseo que nos mueve a conectar con los demás. En ella, Angeladorrrm recopilan un listado de buenos deseos que invocan a viva voz esperando que se cumplan. La letra habla de un deseo reprimido que se va a transformar en canción (“tengo un deseo / no puede esperar / me sube por el cuello y me dice que quiere cantar”). Se habla del anhelo de ver a alguien reír y de crecer al lado de ese alguien, que te mira «como mira al mar».

De manera tangencial, el torrente de guitarras y la estructura in crescendo de ‘Tinc un desig’ apuntan a su canción más inmediata de las que llevan publicadas, y la que puede provocar que sus sueños como banda también se hagan realidad.



