Bikôkô, junto a Refree, pone música a la «comparación excesiva»

Bikôkô, con la ayuda de Raül Refree y Sega Bodega, se adentra en los celos y la comparación en ‘JEALOUSY’, uno de lo singles de su último EP, ‘A 1 IS BETTER THAN A 0’. La joven artista catalana mezcla guitarras, sintes y una detallada percusión para hacer otra joya de R&B electrónico. Es la Canción del Día.

Nacida en Barcelona y actualmente establecida en Londres, la cantante y productora Neï Bikôkô lleva toda su vida respirando arte. Su padre es un músico camerunés, por lo que el R&B y la música africana le vienen de familia. Si a esto le sumas elementos de neo soul, hyperpop, electrónica y jazz, el universo de la artista de 22 años está completo.

- Publicidad -

Te puede hacer tanto algo a lo Erykah Badu como algo más cercano a SZA, como ya ha demostrado en su trabajo con el colectivo Cutemobb. ‘A 1 IS BETTER THAN A O’, situado en algún punto entre los universos sonoros de estas dos artistas, llega tras el lanzamiento en 2021 de su debut, ‘Aura Aura’.

‘JEALOUSY’ ha sido producida en tres partes a lo largo de dos años y bebe de las propias experiencias de la artista. Esta cuenta que el tema trata sobre la «comparación excesiva» y de cómo esta puede llevar a una persona a «perder su sentido del yo y resentir el mundo a su alrededor». «Sé que no me ha hecho nada / Pero la odio / Es que yo ya la odio / Por cómo la mira mi novio», canta en los versos.

- Publicidad -

«No te sientas mal si te suele pasar / Sólo pregúntate: ¿Por qué?», entona la catalana en las últimas líneas. La solución que ella propone en el tema es la de «reconectar con nosotros mismos y nuestro niñx interior» porque aunque «se siente muy real», el sentimiento «solo existe en nuestra cabeza».

Bikôkô presentará el EP en directo en Barcelona, París y Londres, los días 17, 24 y 30 de octubre, respectivamente. Como apuesta internacional, estará el próximo 4 de noviembre en el festival de música de Pitchfork, también en París. Las entradas ya están disponibles.