‘No me cansaré’ de escuchar lo nuevo de Sevdaliza y Karol G

Sevdaliza estrena ‘No me cansaré’, su colaboración con Karol G. Es un lanzamiento importante para ambas: en el caso de Sevdaliza, es su primer single desde ‘Alibi‘, y en el de Karol G, es el primero desde ‘Si antes te hubiera conocido‘. Ambos han sido grandes éxitos internacionales en el último año, sobre todo en el ámbito hispano, a pesar de que Sevda Alizadeh es iraní, aunque es cierto que su sonido ha ido evolucionando hacia los ritmos latinos.

‘No me cansaré’ está escrita sobre una base de reguetón a medio tiempo y, tanto por ritmo como por melodía, es la típica canción de Karol G, lo cual se confirma comprobando los créditos de composición, en los que el nombre de Carolina Giraldo aparece en primer lugar. Melódicamente, es una canción tan dulce como las suele escribir la autora de ‘Provenza’. La letra celebra un amor sano. «Tú me dejas brillar, me siento librе aún siendo tuya / No me cortas las alas, tú me dеjas volar», dice uno de los versos.

- Publicidad -

Aunque es la frase «Tú proteges mi niña interior» la que inspira el videoclip de ‘No me cansaré’, que tira de nostalgia mostrando las versiones infantiles de Sevdaliza y Karol G y, además, se ha rodado en blanco y negro.

Sevdaliza y Karol G coincidieron recientemente en la gira de Mañana será bonito a su paso por Brasil, por lo que la alianza entre las dos artistas puede venir de ahí.

- Publicidad -

Sevdaliza ha dado este año su gran salto al mainstream gracias a ‘Alibi’, su single con Pabllo Vittar e Yseult que emplea la melodía del «Rosa, qué linda eres» de Totó la Momposina. ‘Alibi’ se ha viralizado en TikTok, ha tomado el global de Spotify y ha sido un éxito en varias listas oficiales de Europa y América Latina, especialmente de Portugal, donde se ha posicionado en el número 1; Francia o Brasil. También ha alcanzado el número 1 en Turquía. En España la repercusión de ‘Alibi’ ha sido moderada.

A continuación se editó un remix de ‘Alibi’ con Anitta, copiando la estrategia del single anterior de Sevdaliza, ‘Ride or Die‘ con Villano Antillano, que se viralizó tras el lanzamiento de su remix con Tokischa. Ahora mismo, ‘Alibi’ -en su versión original- está posicionada en el 59 del global de Spotify superando los 300 millones de streamings en Spotify.