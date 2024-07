Karol G se despide de la gira ‘Mañana será bonito’

Karol G ha dado por finalizada la gira de ‘Mañana será bonito‘ tras ofrecer el último de los cuatro conciertos que ha realizado en el Santiago Bernabéu de Madrid. Este último concierto ha sido retransmitido en todo el mundo a través del canal oficial de Karol G en Youtube, como agradecimiento de la artista a sus seguidores. En total han sido 62 conciertos repartidos entre Estados Unidos, Latinoamérica y Europa.

El paso de Karol G por España será recordado, entre otras cosas, por la aparición sorpresa de Amaia Montero en el segundo de los cuatro shows confirmados. JENESAISPOP estuvo presente en este concierto y puedes leer la crónica aquí.

Montero no ha sido la única artista invitada a la gira: en el tercer concierto Bad Gyal se ha unido a Carolina Giraldo Navarro para cantar juntas su tema ‘Kármika’; y Tiësto ha acompañado a la colombiana para tocar ‘Contigo’, ‘Don’t Be Shy’ y la remezcla de ‘Provenza‘. En el cuarto y último show no ha habido invitados.

Aunque algunos medios afirman, citando un comunicado de Live Nation, que Karol G se ha convertido en la artista que más entradas ha vendido en España, un total de 240.000, superando las 200.000 de Coldplay en el Estado Olímpic, el dato se ciñe a las ventas de un ciclo breve de conciertos celebrados en un único estadio. Artistas como Manuel Carrasco, Melendi o Joaquín Sabina han despachado un mayor volumen de entradas que Karol G durante sus giras enteras, compuestas por 30 o 40 fechas.

Estos días, Karol G triunfa con ‘Si antes te hubiera conocido’, que ha sido número 1 en España y se encuentra entre las 10 canciones más escuchadas en el mundo. ‘Si antes te hubiera conocido‘ ha sido la gran inclusión de última hora en el setlist de la gira de ‘Mañana será bonito’. La semana pasada, de cara a la llegada de la gira de Karol G a España, el álbum ‘Mañana será bonito’ volvía al número 1 de álbumes de nuestro país, mientras ‘Si antes te hubiera conocido’ subía al puesto 1 de singles.

LA BICHOTA & LA BAD GYAL 💖🔥 pic.twitter.com/GzKsRYlklE — Karol G Records (@KarolGRecords) July 22, 2024

Tiësto apareció junto a Karol G pero ahora en el Santiago Bernabeu en Madrid, donde interpretaron sus canciones en conjunto: CONTIGO, Don't Be Shy y el remix de Provenza. El Productor y DJ neerlandés antes se había presentado junto a Karol para las fechas en Medellín y Coachella. pic.twitter.com/iDfcufDBzv — Trino Treviño (@trinodj) July 23, 2024