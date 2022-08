Los fans de Coldplay baten un récord de tragaderas

Coldplay han dejado anonadado al mundo, vendiendo 200.000 entradas para sus 4 conciertos en Barcelona en 24 horas. Ningún otro artista había logrado llenar 4 noches más o menos consecutivas el Estadi Olímpic Lluís Companys (24, 25, 27 y 28 de mayo de 2023). Sus seguidores estuvieron en la jornada de este jueves y la del miércoles -de preventa- sumidos en la desesperación. Un colega me comentaba que aparecía en el puesto 354.431 de una cola virtual para comprar una entrada. Para cuando tuve la curiosidad de conectarme ayer a media tarde, aquello había ido más allá del número 600.000.

Sumando gente que quería ir varios días, dispositivos, conexiones wi-fi y 4G y la colaboración de amigos, vecinos y hermanos que ni siquiera querían ver al grupo, sabemos que esto no significa que 600.000 personas de todo el mundo estuvieran compitiendo por ver a Coldplay en una ciudad de 1,6 millones de habitantes (y 3 de turistas). Pero lo seguro es que los seguidores de Coldplay han batido esta semana un récord de paciencia, sorprendiéndonos en muchos sentidos.

- Publicidad -

Sobre todo porque no parece que Coldplay estuvieran disfrutando de un momento especialmente bueno de popularidad. Quiero decir, su número de oyentes mensuales en Spotify es absolutamente espectacular, 55 millones, llevándoles al puesto 12º de lo más oído en todo el mundo. Pero pensábamos que tal cifra estaba abultada artificialmente por sus oportunistas colaboraciones con gente como BTS, Selena Gomez o The Chainsmokers. Lo que son las ventas propiamente dichas de su último disco ‘Music of the Spheres‘ mejoraban el fracaso del disco anterior, pero tampoco eran precisamente espectaculares.

El disco no ha sido todavía platino en su bastión Reino Unido, categoría que solo alcanzó en Francia y Brasil, y duró muy poco en las listas (puede ser un dato que España sea de los pocos territorios en que sobrevive en el top 100). Pero además tuvo críticas nefastas: un 55/100 en Metacritic, donde luce como el peor disco de toda su carrera. No, no parecían estar Coldplay en el momento de llenar los estadios más inmensos. Por ejemplo, el single ‘Higher Power’ era una muy penosa réplica del sonido The Weeknd ideada junto a su productor Max Martin.



- Publicidad -

Pero a sus seguidores, las críticas y las bajadas de pantalones les dan igual. Si una cantante femenina de la edad de Chris Martin (45 años), como Sia, trabaja con BTS, interpretamos inmediatamente que está desesperada por un nuevo hit y le ponemos una cruz. Si Shakira trabajara con Selena Gomez pensaríamos alguna cosa rara, y el tema jamás aparecería en Today’s Top Hits, donde hoy no aparece el tema de Elton John con Britney Spears. A Coldplay en cambio todo les ha salido bien: parece que su colaboración con BTS sí les ha conseguido nuevos fans y varias canciones de sus 4 primeros discos han superado los 1.000 millones de streamings en Spotify: ‘Yellow’ del primero, ‘The Scientist’ del segundo, ‘Fix You’ del tercero y ‘Viva la Vida’ del cuarto.

Coldplay pueden hacer lo que quieran, por mucho que mucha gente los odie. Porque otra gente los adora. Comentaba nuestro compañero Sergio del Amo en un gran artículo que el público rockero es mucho más fiel que el popero. «España rockea cuando se trata de macroconciertos», titulaba hablando de lo volátil que es el fan del pop. Lo que no sabíamos a estas alturas es que Coldplay continuaban siendo un grupo de rock: creía que cosas como ‘Something Just Like This’, con la complejidad del mecanismo de un chupete, habrían espantado a sus viejos seguidores. Pero eso nunca les pasa a los artistas masculinos.

- Publicidad -

Tras el gran debut que fue ‘Parachutes’, desde ‘A Rush of Blood to the Head’ Coldplay han alternado sistemáticamente un disco bueno y uno malo. Ni con todo el cariño que guardo por “Viva la Vida”, ‘Ghost Stories’ y el injustamente ninguneado ‘Everyday Life’, logro terminar de explicar cómo es posible que Coldplay batan este récord precisamente en este momento de su carrera. ¿Será por el continuado anuncio de Chris Martin de que Coldplay van a retirarse en 2025? ¿Alguien se lo cree? Ha de ser las ganas que tenemos todos de macroestadio. Echémosle la culpa de todo a la pandemia.