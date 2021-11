Coldplay recuperan público en 2021; Maroon 5 lo pierden

Hits

Aunque no se suele hacer tanta sangre de los fracasos de los artistas masculinos como de los femeninos, ‘Everyday Life’ (2019) fue un jarro de agua fría para Coldplay: el mayor fracaso comercial de su carrera, y eso que el disco era bueno. Un disco de platino en Francia y uno de oro en Reino Unido, Italia y Holanda fueron los únicos méritos de aquel álbum cuyas cifras palidecían en comparación a las siempre millonarias de Coldplay hasta aquel momento. Lo que despachó ‘Everyday Life’ eran migajas para ellos.

Con ‘Music Of The Spheres‘, han logrado revertir esa tendencia. Estados Unidos se les ha atragantado, pero en general sus cifras son más que saludables. Mediatraffic estima que esta semana rebasarán el medio millón de copias vendidas, nada mal para un álbum de 2021, y el disco continúa fuerte en algunas listas internacionales.

Tras haber sido número 1 en Reino Unido, Francia, Holanda y España, el disco continúa en el top 10 de las islas británicas y de nuestro país, es decir, no ha habido desplome. El álbum sí ha caído al puesto 53 en Estados Unidos, pero ya sabemos que el Billboard 200 es para darle de comer aparte y es muy difícil para una banda del origen, el estilo y la edad de Coldplay sobrevivir ahí más de un par de semanas rodeados de raperos y «series medias». Con lo que se van a mantener esta Navidad en Europa, esta vez pueden darse con un canto en los dientes, tras haber visto muy seriamente las orejas al lobo.

Por supuesto, en este éxito tiene mucho que ver el hecho de haber realizado una colaboración con BTS llamada ‘My Universe’ que suma ya más de 200 millones de streamings a nivel mundial y continúa en el top 15 del global de singles de Spotify -un milagro para Coldplay-; pero también hay que hablar de la aceptación que tuvo ‘Higher Power’ (125 millones de streamings) o de la que está teniendo ‘Let Somebody Go’ con Selena Gomez. Los featurings con gente joven han salido muy bien por tanto a Coldplay: a nadie parece importarle que este sea, por mucho, su disco peor valorado en Metacritic.



Flops

El éxito de streaming de la balada ‘Memories’, publicada en 2019; y en menor medida de ‘Beautiful Mistakes’ con Megan Thee Stallion, ha maquillado durante un tiempo el alcance de ‘Jordi‘, el último disco de Maroon 5. Pero indudablemente estamos ante el álbum de menor impacto comercial de toda la carrera de la banda de Adam Levine: basta echar un ojo por encima a su discografía en la Wikipedia.

Especialmente dolorosas han sido sus cifras en Europa: top 19 en Reino Unido, top 25 en Francia, top 39 en Alemania, top 11 en España… seguido de los sucesivos desplomes, todo ello impropio de una banda que no hace tanto veíamos llenar estadios a este lado del Atlántico. En Estados Unidos, y pese a que el Billboard 200 premia el streaming de los singles, ‘Jordi’ ha sido sólo número 8 y ha durado 20 semanas en la tabla, mientras el anterior disco -‘Red Pill Blues’- fue top 2 y duró 110 semanas en la lista. El declive es muy acusado.

Maroon 5 parecen haber confiado demasiado en la estrategia de realizar su single principal con la rapera de moda. No me atrevería a tildar de fracaso una canción que lleva 330 millones de streamings, pero esta vez toda esa gente que disfrutó de ‘Beautiful Mistakes’ en una playlist de moda no se sintió tan atraída hacia el resto del álbum.

Están pasando los meses y esta vez parece no haber salvavidas para Maroon 5 como en otros momentos lo fueron terceros y quintos singles como ‘Sugar’ y ‘Girls Like You’. Parece que la próxima reinvención de Maroon 5 no debería incluir ningún featuring.