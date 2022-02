Coldplay y Selena Gomez, unidos en el caos en el vídeo de ‘Let Somebody Go’

La era ‘Music of the Spheres‘ ha sido un éxito con el que Coldplay ha logrado recuperar público tras el batacazo comercial de ‘Everyday Life’. El grupo británico lo ha conseguido copiando ‘Blinding Lights’ antes que nadie en el single de presentación (¡pioneros!), colaborando con la banda que más histeria fan provoca ahora mismo, BTS, en el que ha sido el gran hit del disco, ‘My Universe’; y entregando un álbum mucho peor que el anterior, algo que el público ha recibido con los brazos abiertos.

Otro reclamo contenido en ‘Music of the Spheres’ era la colaboración de Selena Gomez en la balada ‘Let Somebody Go’, que ha recibido su buena dosis de streamings en Spotify (supera los 63 millones) pero no es una de las 10 pistas más escuchadas de Coldplay en la plataforma a día de hoy. La canción ha recibido críticas positivas (por ejemplo de Rolling Stone) y negativas (por ejemplo en nuestros foros; un usuario la calificó de «horrorosa») y comercialmente se ha quedado lejos de repetir el éxito de ‘My Universe’, pero era el siguiente single obvio de ‘Music of the Spheres’ y, justo cuando empezabas a olvidarte de ella (si es que no lo habías hecho ya), llega su videoclip.

- Publicidad -

Como acostumbran Coldplay, el vídeo de ‘Let Somebody Go’ vuelve a ser una superproducción dirigida por Dave Meyers. En este caso los visuales surrealistas de ‘Up&Up’ pasan a un melancólico blanco y negro por el que asoman posibles referencias a Escher o a ‘Origen‘. En el clip, Chris Martin y Selena Gomez se buscan en el caos y finalmente se funden en un intenso abrazo mientras el mundo literalmente se desmorona. ¿Lo único malo del vídeo? Que merecía una canción un poquito mejor. Pasen y vean.



- Publicidad -