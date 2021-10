Coldplay logran su 2º top 1 en EE UU con ‘My Universe’… ¿pero lo merecen?

Esta semana Coldplay se han hecho con el segundo número 1 de toda su carrera en el Billboard Hot 100. Una carrera que incluye hits como ‘Yellow’, ‘Clocks’, ‘The Scientist’ y también cosas como ‘Something Just Like This‘ con The Chainsmokers, por streamings realmente el mayor hit de su vida. Pero el caso es que la banda de Chris Martin que tanta gente odia sólo había sido número 1 antes en Estados Unidos con ‘Viva la Vida’. En 2008. Lo que significa que han pasado 13 años entre sus números 1, lo cual sería un récord de no ser por ‘Believe’, que fue número 1 casi 25 años después del anterior hit de Cher.

Aquí los responsables en cambio parecen BTS, que acumulan 6 números 1 ya en Estados Unidos en tan sólo 2 años para desesperación de sus haters y regodeo de sus fans. Pero esta canción es 100% Coldplay. «¿De qué vertiente de Coldplay?», cabe preguntarse, pues no es lo mismo ‘Parachutes’ y ‘Ghost Stories‘ que ‘X & Y’. Pues de los de ‘Mylo Xyloto’, desgraciadamente, que no es el álbum que mejor está envejeciendo de su repertorio.

- Publicidad -

Hay que recordar que Coldplay vienen de editar un disco tan bueno e infravalorado como ‘Everyday Life’, donde cupieron maravillas como ‘Champion of the World’ o ‘Daddy’. Esto no tiene nada que ver. Vuelven los Coldplay manchados de pintura de colores, si bien en un lugar inhóspito, pues su vídeo y disco se sitúan en un planeta chromatico en el que la música está prohibida, entre referencias a cosas como ‘Blade Runner’, ‘Brazil’ o ‘Avatar’.

Había un hit de melodía paupérrima en ‘Mylo Xyloto’ que tartamudeaba torpemente «para-para-paradise» en su estribillo, y parecen haber querido volver tanto ahí que dicha palabra aparece en ‘My Universe’. «Hay un paraíso que ellos no podrán capturar», desafía Chris Martin en la letra, pero sin lograr que esta producción sea un lugar en el que regocijarse.



- Publicidad -