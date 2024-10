Juanjo y Martin salieron de la academia de Operación Triunfo como dos de los concursantes favoritos del público. No solo por sus méritos musicales, sino por su historia de amor llevada a cabo delante de toda España.

Fuera de OT, su éxito no ha disminuido. ‘rompeolas’, el primer y único single de Urrutia, es la única canción de todos los concursantes en alcanzar las 10 millones de reproducciones. Además, ha sido fichado para la nueva serie de los Javis, ‘Mariliendre’. Por otro lado, Bona es de los pocos artistas de OT que está consiguiendo que sus singles se metan en el top 100, aunque sean datos modestos. Esto cobra más mérito todavía si tenemos en cuenta que uno de estos, ‘Mis Tías’, es una jota pop.

Solo era cuestión de tiempo que lanzasen un tema juntos. ‘El Destello’ es una fantasía de pop electrónico que también sirve como testamento del amor que surgió entre Juanjo y Martin en el programa. Tampoco es la típica balada. De hecho, está lejos de serlo. Solo podría haber venido de la mano de Carlos Ballesteros y Genís Segarra, integrantes de Hidrogenesse.

Hablamos con Juanjo Bona y Martin Urrutia sobre las dificultades que trae la vida después de OT, el origen de ‘El Destello’, su amor por ‘La Mesías‘, la necesidad de destacar con algo diferente y si podemos esperar algo más de ellos en el futuro.

¿Qué tal estáis?

Juanjo: Muy bien.

Martin: Bien.

J: Aquí, ya el penúltimo.

Veo que tenéis encima muchas entrevistas hoy. ¿Cómo es hacerlas todas conjuntas?

J: Yo creo que mejor que separados, ¿eh? Se dinamizan más las respuestas, porque si no acabas repitiéndote todo el rato.

¿Cómo habéis vivido todo este tiempo tras la academia?

M: Pues de manera muy intensa, con muchos cambios en nuestra vida, pero también siendo conscientes de que hay que encontrar el balance entre las raíces y lo que es tu familia y tu casa y la nueva vida. Intentar, poco a poco, aunque es duro, con ayuda psicológica y de amigos cercanos, encontrar el equilibrio.

J: La palabra intensidad yo creo que lo define todo en todos los aspectos, en lo bueno y en lo malo también. Cerca de nuestra gente y cerca de nuestro yo más real. Eso es lo más importante.

Me puedo imaginar que vuestra vida ha cambiado a mejor en general, pero ¿hay algo que echéis de menos de antes de OT?

M: Sí, la falta de estrés de la vida de estudiante. Ir a casa con las preocupaciones de una persona que va a la universidad y no tener que enfrentarme a cosas que hace un año habría pensado que me quedan enormes, y que ahora tengo que encarar, pero también queda mucha madurez. La calma de una vida normal. Eso es lo que se echa de menos.

J: Sí, y esa privacidad que ahora no tenemos ni aunque la busquemos. Poder hacer planes que a veces necesita tu cuerpo, con gente en el aire libre, y que se te pueden complicar, pero bueno.

¿Qué es lo que más estáis disfrutando?

M: Las oportunidades increíbles que hemos tenido y seguimos teniendo, porque sin Operación Triunfo no podríamos estar haciendo lo que estamos haciendo. Es increíble ver que tenemos un camino que podemos llevar a cabo.

J: Conocer a gente que antes admirabas, el cumplir sueños cada día, prácticamente.

¿Cuándo surge la idea para ‘El Destello’?

J: Surge un día en casa, y llovía un montón. El concepto de la lluvia nos gustaba mucho porque nos gusta esa sensación de estar en casa tranquilos mientras llueve fuera. Además, la tormenta como que también tiene una parte de calma que podría asemejarse más con su personalidad y una parte muy eléctrica con la mía. Nos gustaba también cómo podía quedar eso visualmente. Empezamos a hacer la letra y ya contactamos con Hidrogenesse a través de Universal. Los cuatro ya empezamos a tirar para adelante.

¿Les buscasteis concretamente a ellos?

M: Les teníamos muy en mente por su proyecto y por la música que hacían y, gracias a Universal, conseguimos contactar con ellos y hacer el proyecto.

¿Erais fans de Hidrogenesse?

J: Somos fans de Hidrogenesse. Somos fans de la banda sonora de ‘La Mesías’, por supuesto, y a raíz de eso empezamos a escuchar sus canciones. Ahora mismo, sinceramente, no te puedo decir una canción. La del tigre (‘Disfraz de tigre’) nos encanta.

M: Muchas más… ‘Caballos y ponis’, por ejemplo. Tenemos que escucharles más. Veníamos con la fascinación que nos dio toda la banda sonora de ‘La Mesías’, pero ellos musicalmente sabemos que son unos genios.

J: Y nos entendieron al cien por cien con lo que queríamos transmitir a nivel de letra y de producción.



Hidrogenesse hicieron la música de ‘La Mesías’ y vosotros también habéis llamado a la coreógrafa de la serie para el vídeo.

M: La coreógrafa de ‘La Mesías’ también es la coreógrafa de ‘Mariliendre’, así que yo tengo mucho contacto con ella. Pensamos que, ya que vamos a hacer un tema así, con un vídeo cuidado y que puede dar lugar a baile, qué mejor que si estamos con ese equipo místico que nos lleva al mundo de Suma Content. Vamos a aprovechar las referencias y acoger a gente amiga para llevarlo a cabo. Y ha salido genial.

¿Por qué es tan importante para vosotros ‘La Mesías’?

J: Fue justo la última serie que vimos antes de entrar en OT. Encima coincidió que el último episodio lo vimos justo el día de antes de entrar en la Academia. Claro, esa época nos marcó al cien por cien.

Era justo cuando os estabais conociendo.

M: Justo se estrenó la serie y al cabo de un mes ya empieza el programa. Entramos con todo el estímulo de la serie y de ese mundo.

‘El Destello’ es una canción que cuenta el momento antes del flechazo o del enamoramiento. ¿Lo podríais poner en vuestras palabras?

J: Buscábamos una letra más juguetona, con otro tipo de estructuras más metafóricas, pero jugando con eso en una conversación constante. Contar esa historia desde un lado onírico y divertido, sobre todo. Y es así, es un momento de luz fugaz. Queríamos hacerlo de una forma un poco diferente a lo tradicional. Sin ser tan explícitos o tan románticos.

A mí me parece que la letra es como un juego de niños. Simple, pero con matices.

J: Es eso justo.

Y habéis pasado de hacer una balada romántica al uso, claro.

M: Sí, creo que era la primera idea que teníamos clara. Si íbamos a hacer una colaboración juntos, siendo pareja, queríamos que saliera de lo que podía esperar la gente. Algo más melódico, más profundo y hacer algo especial, cuidado en todos los aspectos y con una letra también que contara nuestra historia metafóricamente, pero con eso, como has dicho tú, con más matices, como si fuera un juego de niños. Algo más hablado, que dejara un poco de huella. Algo de lo que te acuerdes en el futuro.

Con todos los lanzamientos que han salido de la Academia, imagino que es importante destacar y mostrar un poco de personalidad.

J: Siempre nos han dicho de diferenciarnos, de ser de verdad, de ser reales y poder defender todo eso. En el momento que entendimos eso, pues todo fue para mejor en los dos casos. Esta canción es eso. Aparte de querer diferenciarse, es que realmente es muy nuestra y tal vez algo más comercial o más básico no nos represente tanto, porque realmente somos diferentes y somos raros. Y eso nos encanta.

Me acaban de chivar que vais a sacar un remix de la canción con Nacho de Fangoria. ¿Qué me podéis contar de esto?

J: Cuando vimos la primera versión de la canción original, el cuerpo nos pedía más, y más, y más… Como que veíamos cabida a una canción mucho más cañera, pero entendimos la producción de Hidrogenesse y que la canción era muy especial así, porque nos permitía hacer un remix más intenso, con otro ritmo y otra producción diferente. Es un sueño.

¿Cómo disteis con ellos?

J: Universal. Se barajaron varias opciones con DJ más actuales, pero cuando nos propusieron esto fue como: si él quiere, para adelante.

¿Cuáles eran las otras opciones que se barajaban?

J: Pensamos en las MËSTIZA, y en algún otro DJ más actual como DJ Nano, que hizo el remix de ‘La Gravedad’.

‘El Destello’ se ha metido en la lista de éxitos y para ti, Juanjo, lo de meter a un artista independiente en la lista no es nuevo. Ya lo hiciste con El Buen Hijo y con Fresquito y Mango, en tus dos singles anteriores. ¿Qué significa para vosotros poder dar reconocimiento a este tipo de artistas?

J: Es un regalo. Es increíble.

M: Somos conscientes de la exposición que tenemos ahora, que en algún momento también descenderá y lo vemos claro y normal como el curso de la naturaleza, pero si trabajar desde lo que nos apetece realmente da también visibilidad a otros artistas que no están tan en el foco ahora mismo, pues genial, porque ganamos todos.

J: Justo nos preguntaban que, ahora que tenemos tanta exposición y tenemos una oportunidad de estar en el foco, si lo desaprovechamos haciendo música no tan comercial. Yo pienso que es lo contrario. Pensamos que, estando ahí, hay que ser diferente y aprovechar ese ojo para enseñar algo distinto. Si eso ayuda a los artistas con los que trabajamos, pues un diez.

¿Habéis fluido a la hora de crear el tema?

J: Ha sido fluido totalmente. Es verdad que a veces trabajas con gente que no conoces. No hay tanta confianza y las cosas igual pueden salir un poco más tarde o con baches, pero en este caso ha sido muy bonito.

¿Podemos esperar más colaboraciones vuestras?

J: Después del remix, no. Hay que centrarse en los proyectos de cada uno.

M: Sí, cada uno tiene ya un poco el camino tomado. Juanjo con su disco folclórico y yo con ganas de encarar lo mío también, así que individualmente es lo que nos toca.

¿Cuáles son los proyectos que tenéis encaminados cada uno?

J: Yo estoy haciendo un disco que me están produciendo Marcel Bagés y David Soler, que son dos personas a las que también admiro porque han trabajado con Maria Arnal, que es otra artista que descubrí a raíz de OT y que me encanta. Está siendo un sueño poder fusionar el pop con el folclore y la jota y poder contar mi vida a través de eso, de letras no muy comunes, siendo muy literal y muy de verdad, porque creo que es lo que voy a poder defender luego en directo. Con ganas de que lo veáis.

En la línea de ‘Mis tías’, ¿no?

J: Sí, y luego voy a sacar un próximo single que se llama ‘Moncayo’, que estrené el otro día en Zaragoza.

¿Qué tal lo recibió la gente?

J: Muy bien. Claro, no sé si es muy objetivo, porque Zaragoza es mi casa, pero fue increíble poder cantarlo por primera vez en la plaza del Pilar.

¿Y tú, Martín?

M: Yo estoy empezando ahora a encarar un proyecto artístico más en lo musical. He estado con la serie ‘Mariliendre’ y no he tenido tiempo, así que empiezo ahora. No sé muy bien cómo será, pero tengo muchas ideas y ganas de plasmar mi personalidad y mi visión de la música y del arte, en general, en un proyecto.

¿Qué tal ha sido trabajar con los Javis?

M: Increíble. Son magníficos ellos, todo el equipo de Suma y el proceso de grabar una serie musical. Además, con mucho baile, que a mí me encanta, cantando… Ha sido mucho trabajo, muchos ensayos y muchos días de rodaje, pero tengo muchas ganas de que salga porque creo que va a ser un bombazo.

Tú siempre has querido tirar a la actuación y al musical, ¿no?

M: Lo tenía claro desde antes de entrar en Operación Triunfo. Empecé a estudiar Arte Dramático con las ganas de acabar siendo actor y también con la pasión por la música. Ahora que tengo los dos caminos abiertos, estoy intentando aprovechar los dos. He tenido la oportunidad de hacer la serie y ahora que puedo hacer música, pues es a lo que voy.