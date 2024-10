De la «mafia gay» de Chappell Roan al hostión de Olivia Rodrigo

Compartimos una nueva edición de nuestra sección «10 Fotos Que» con algunas de las fotos que más nos han divertido o sorprendido en redes sociales.

La mafia gay: Joni Mitchell, Elton John, Chappell Roan, Lucy Dacus y Brandi Carlisle

Este fin de semana ha tenido lugar este momento musical improvisado en el backstage del Hollywood Bowl: Joni Mitchell, sentada en medio, como la matriarca que es, canta ‘I’m Still Standing’ de Elton John junto al susodicho y también junto a Chappell Roan, Lucy Dacus y Brandi Carlisle. Allison Russell, Tim Hanseroth y Blake Mills acompañan también. Carlisle ha proclamado al grupo la «mafia gay».

Breve encuentro: Madonna y Billie Eilish

Billie Eilish acaba de llevar la gira de ‘Hit Me Hard and Soft‘ al recinto de Madison Square Garden en Nueva York y Madonna ha asistido al show y ha aprovechado el momento para encontrarse con Eilish entre bambalinas, acompañada de sus hijas.

Breve encuentro: Robyn y Azealia Banks

Después de unos cuantos intentos por parte de Azealia Banks, la rapera ha conseguido reunirse con Robyn en Estocolmo. Parece que ambas se han juntado para comer en algún restaurante de la capital sueca. ¿Se avecina colaboración?

Caroline Polachek canta Radiohead en el Museo de la Orangerie

Por un lado hemos tenido a St. Vincent en España cantando en el Prado. Por otro, Caroline Polachek ha sorprendido llenando de magia el Museo de la Orangerie de París, dedicado al arte impresionista y postimpresionista. Polachek no ha cantado una canción original, sino que ha elegido una de Radiohead, ‘True Love Waits‘.

Christina Aguilera celebra Halloween

Todavía no es el momento de que Mariah Carey desempolve el villancico… sino de celebrar Halloween. Y esa es la fecha preferida de Christina Aguilera, quien ya posa en Instagram con un vestido color calabaza y un árbol de navidad lleno de ejemplares de esta otoñal fruta.

Breve encuentro: St. Vincent y Arooj Aftab

St. Vincent, que acaba de actuar en España, y Arooj Aftab, que está a punto de actuar en España, han coincidido en algún lugar del mundo, presumiblemente en Europa, pues ambas se encuentran de gira por el continente presentando sus respectivos discos. Arooj dice que «no puede parar» de mirar esta foto y que Annie Clark es un icono.

La hostia de Olivia Rodrigo

Mario Vaquerizo no es la única persona que se ha caído desde un escenario en los últimos días. Olivia Rodrigo, en plena gira de ‘GUTS’, se ha pegado una buena hostia en Melbourne hace muy poco, aunque ella ha salido mejor parada que el Nancys Rubias.

