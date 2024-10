Dorian publica hoy su nuevo disco, ‘Futuros imposibles’, un trabajo que ofrece el sonido clásico de Dorian sumando un nuevo puñado de temazos a su repertorio. El disco pudo no haber existido: Dorian estuvo a punto de separarse a raíz de la ruptura entre Marc Gili y Belly Hernández, dos de sus integrantes. Marc, vocalista y compositor de la banda, revela que la grabación y promoción de ‘Ritual‘ (2021) fue poco menos que un infierno aunque en ese momento nadie lo supiera. Hoy, con las aguas calmadas, Dorian entrega un álbum de sanación que gira en torno al concepto de «superación positiva del duelo». Nos reunimos con Marc en un bar de Barcelona para hablar de esta idea. Además, explica por qué no descarta hacer un ‘Ritual 2’ aunque considere este disco incomprendido por sus seguidores, y elabora sus declaraciones acerca de la obsesión de las discográficas con las cifras y de los posibles «Nirvanas del futuro» que el mundo se está perdiendo.

¿Qué proponéis en este álbum?

La propuesta de ‘Futuros imposibles’ es poner sobre la mesa la idea de la superación positiva del duelo. Reflexionando sobre la historia del pop me di cuenta de que existen toneladas de canciones de rupturas llenas de rencor, pero no tantas que sean positivas, que hablen de rupturas desde el agradecimiento por el camino hecho en común. Había un filón en el hecho de tratar la ruptura sentimental no como fuente de odio y reproche, sino de agradecimiento a lo compartido. Es un mensaje positivo que lanzar a los fans y en el debate público.

¿Qué canciones del disco giran en torno a este concepto?

‘Algo especial‘, que abre el álbum; ‘Por ti’ con Belly, que es una réplica a ‘Algo especial’; ‘Elegía’, una de las más importantes del álbum, y ‘Solo el cielo’, que cierra el álbum.

Quizá en la generación musical actual sí se explora esta idea más que antes; me ha

venido a la mente ‘thank you, next‘ de Ariana Grande.

Si el «thank you» no es irónico, entonces sí. Las canciones de ‘Futuros imposibles’ van en esa línea. Hay que pasar página en el pop de ese sentimiento romántico y agresivo de lo que es una ruptura.

El titulo en principio es negativo: ‘Futuros imposibles’. Me recuerda a la teoría de Mark Fisher de los futuros cancelados. Este concepto está muy presente ahora mismo en los discursos sobre precariedad laboral, vivienda… ¿El titulo es pesimista o al contrario?

Al contrario. La sociedad actual ha heredado una idea de la palabra «crisis» que no tiene nada que ver con la de los griegos. En griego «crisis» es una palabra que define la oportunidad de tomar nuevas decisiones y de discriminar aquello que ya no te hace bien. A lo largo de los siglos, la literatura y la dicha popular han dado a esta palabra una connotación negativa: se ha hablado de crisis económica y personal, de hundimiento del mercado y de depresión. El significado de la palabra «crisis» se ha deformado: para la gente significa atolladero, caída en desgracia, fin del camino. Para mí siempre ha tenido un significado positivo, de oportunidad, de moverte hacia un lugar que no te habrías planteado de otra manera. En abstracto, el título de ‘Futuros imposibles’ puede parecer negativo, pero si profundizas en el álbum te das cuenta de que el mensaje es el opuesto: por cada futuro imposible que se te cierra, la vida te abre otros muchos.

¿La dirección artística os la tomáis como un regreso a las raíces? ¿Dado que en el álbum anterior ya experimentasteis, era momento de relajaros?

Es tal cual como lo describes. Lo pasamos muy bien haciendo ‘Ritual’: metimos hip-hop, a Pimp Flaco, Ana Mena, Lida Pimiento, Alizzz… Era una batidora de talentos brutal que nos enseñaron a trabajar desde otros lugares. Además, exploramos otras rítmicas y otro tipo de producción de voces. No descartamos en un futuro hacer un ‘Ritual 2’. Sin embargo, en este álbum nos hemos relajado y, desde ese lugar, las canciones han surgido solas con el sonido de Dorian clásico. Lo teníamos casi armado hace ocho meses y por eso sale tan pronto. El disco ha brotado de lo que sabemos hacer.

¿Cuál es la cronología de creación del disco?

El proceso total desde que lo empezamos hasta que se publica el 25 de octubre es un año y medio. El álbum con las canciones definitivas está listo, con grabaciones avanzadas, desde el pasado mes de marzo o abril.

‘Ritual’ era un disco muy político. ¿Era el momento de hacer un disco dedicado a las emociones?

En la época de ‘Ritual’ estábamos en plena post-pandemia, el mundo se había ido el garete y abundaban los problemas sociales: era el momento de hacer un álbum que hablara de corrupción política, gentrificación, bisexualidad, feminismo… Teníamos el concepto colectivo, de ayuda mutua, muy presente. Desde entonces, a mí personalmente, me han ocurrido cosas en la vida fuertes a nivel personal, me la he pegado con varias personas. Además de la ruptura con Belly, las canciones de ‘Futuros imposibles’ cuentan otras experiencias sentimentales que he pasado, y otras como ‘Lo que recuerdo de ti’ hablan de amigos fallecidos. Para nosotros la época de los 2000 fue oscura porque perdimos a varios amigos por culpa de las drogas. ‘Futuros imposibles’ es un disco que llega cuando el covid ya queda atrás. Me apetecía, en este nuevo trabajo, hacer catarsis personal y sacar a la palestra la parte mas íntima de Dorian, sin metáforas ni tapujos.



Tu ruptura con Belly casi se lleva a Dorian por delante. Para llegar a un punto en que decidís continuar con la banda han tenido que haber muchas conversaciones de por medio.

Pasamos un año muy malo. Mientras grabábamos ‘Ritual’ salíamos del estudio llorando cada uno por su lado, teníamos que interrumpir las sesiones de grabación porque no se podía aguantar el dolor que había en el estudio. De eso no podíamos hablar en las entrevistas porque era demasiado reciente y habría sido insoportable. Atravesamos ese fuego los cuatro juntos y, una vez pasados los peores meses, empezó a surgir el amor fraternal entre Belly y yo y también entre Bart, el bajista, y Lisandro, el batería. Primero Belly y yo, y después los cuatro, tuvimos muchas conversaciones, hicimos terapia reflexiva, y nos dimos cuenta, con el corazón frio y la cabeza templada, de que la mejor decisión era continuar porque Dorian es más importante que nuestra ruptura. La situación se superó por el lado del amor y el diálogo. ‘Futuros imposibles’ es un álbum de resurrección.

¿Estabais de acuerdo los cuatro con mantener el grupo?

Queríamos salvar el grupo porque nos hace felices y cuando hacemos música los cuatro sigue habiendo magia entre nosotros.

¿Se escribe mejor después de haber sanado que durante el proceso de duelo?

Las canciones se han escrito en procesos de luto. ‘Elegía’ es una de las canciones más profundas que he escrito y es, junto a ‘En cualquier otra parte’, la única que he compuesto llorando a borbotones, a lágrima viva. Se la dedico a una persona que también fue especial en mi vida, que no es Belly, con la que también mantuve una relación muy turbulenta. Ahora mismo me encuentro en un gran momento personal, pero hace un año mientras componía las canciones, era al contrario.

¿Cómo llevas tener que hablar de estas canciones ahora?

El otro día en Radio3 nos echamos a llorar Belly, yo y Virginia Díaz. Fue uno de los momentos más especiales que he vivido en la radio. A veces en promoción la emoción te sobrapasa, porque, además, las canciones de ‘Futuros imposibles’ cuentan nuestra historia tal y como la hemos vivido, sin personajes ni metáforas. Está siendo una gira de medios bonita, pero también estamos viviendo momentos a flor de piel. Está todo superado, pero de vez en cuando viene la emoción.

‘El sur‘ con Santiago Motorizado es la pista 2. ¿Tan pronto necesita el disco una voz externa? ¿Es porque es single?

La decisión de colocar ‘El sur’ en segundo lugar no responde a ningún motivo comercial. El disco sigue una línea de temas animados y relajados, y esa línea ha hecho que el orden de las canciones sea el que es. Lo importante es que las canciones funcionan juntas; si ‘El sur’ hubiera tenido que ser la octava pista, como lo fue ‘Dual‘ en el álbum anterior, lo habría sido. Me gusta sobre todo cómo dialogan entre ellas ‘Algo especial’, ‘El sur’ y ‘Lo que recuerdo de ti’, que son los tres trallazos de inicio del álbum.





¿Cómo llega Daniella Spalla al disco? No es una artista emergente, tiene una carrera importante.

A Daniella la teníamos en el disparadero desde hace tiempo, es una artista que toca desde los 8 años. Para ‘A cámara lenta’, que es una canción de amor, necesitábamos una interpretación sensual, no queríamos una voz de talent show (NdE: en la conversación se cuela sonando desde la radio el estribillo de ‘I Will Always Love You’ de Whitney Houston), y Daniella Spalla era ideal para la canción. En ‘A cámara lenta’ buscábamos la atmósfera de los duetos hombre-mujer de los discos de Serge Gainsbourg o Jane Birkin, o de aquellos discos maravillosos de duetos de Nancy Sinatra y Lee Hazlewood.

‘Materia oscura‘ es un single bastante evidente.

Es el focus track en el día de lanzamiento del disco. Y me encanta que un single de Dorian incluya un pequeño homenaje a Parálisis Permanente. ‘Materia oscura’ hace referencia a un concepto astrofísico según el cual el 80-85% de la materia en el universo no es visible, pero se sabe que está ahí por el movimiento gravitacional de los planetas. Esta materia no la vemos porque no emite un gas electromagnético. De igual manera, la personalidad de un ser humano está llena de materia oscura, de partes que se esconden a los demás. ‘Materia oscura’ habla de una persona que, mientras hace el amor, ruega a la otra a que le explique sus fantasías sexuales sin tapujos. Es una invitación a abrir el corazón a una persona de confianza, siempre y cuando haya un contrato especial entre las dos partes.

¿Creéis que ‘Ritual’ es un disco incomprendido?

Ha sido un disco incomprendido por la base de fans pero que ha dejado tres canciones de Dorian imprescindibles: ‘Dual’ con Pimp Flaco, que se ha convertido en un himno para la banda y tiene un lugar fijo en nuestro repertorio; ‘Energía rara’ con Alizzz y ‘Techos de cristal’. No es poca cosa. Pero insisto: lo pasamos bomba haciendo ese disco y si hay que hacer un ‘Ritual 2’, se hará.

Hace un año denunciabas en redes la obsesión de las discográficas con las cifras. Te preguntabas si nos estamos perdiendo a los «Nirvana del futuro». ¿Esos Nirvana no pueden salir de tiktok?

Hoy en día un sello como Geffen jamás se habría fijado en esos melenudos de Seattle para ficharlos. En esa época alguien tuvo el ojo para ver, cuando Nirvana tocaba en salas para 300 personas, que ese grupo tenía algo. Me pregunto cuántos Nirvanas, Planetas o Cupidos nos estaremos perdiendo porque no saben comunicar en redes, no son graciosos o no tienen engagement, a pesar de que posen lo más importante: el talento. Creo que vivimos un momento dramático en la industria musical porque todo es cuantificable en reproducciones y seguidores, y los sellos son muy perezosos y van a lo que creen que les vas a funcionar. Se pierde mucho talento por el camino y me parece un drama. ¿Dónde está la figura del A&R que va por la calle y por garitos buscando talento?

Bueno, The Last Dinner Party fueron descubiertos tocando en bares. La idea de que nos estamos perdiendo música me choca un poco atendiendo a la enorme cantidad de oferta que sale hoy en día.

Ese es el segundo problema, sale una cantidad inconmensurable de música nueva cada semana, alguna muy interesante, y nadie tiene tiempo de escucharla toda. Yo pienso mucho en vosotros, en los periodistas musicales y en la tralla que lleváis; debéis llegar realmente al 30% o como mucho al 40% de la música que se edita cada semana. No sabes si estás siendo injusto o si estás llegando tarde a algo… A mí me provocaría ansiedad, pero supongo que vosotros estáis acostumbrados.

Es reafirmante cuando destacas el disco de Chappell Roan entre los mejores del año y al año siguiente lo peta.

La función del periodismo musical es filtrar o, como dice Santi Carrillo de Rockdelux, poner «semáforos en la jungla». Ahora bien, ante la tremenda marabunta de novedades que salen cada semana, es difícil saber dónde ir a pescar.