Bustamante gana a Bad Gyal en el duelo Hormiguero vs Revuelta

La visita de Bad Gyal a La Revuelta no ha sido suficiente para frenar la victoria de El Hormiguero sobre el programa de Broncano en la noche del jueves. Es la primera vez en dos semanas que El Hormiguero suma más espectadores que La Revuelta y, esta vez, lo ha logrado con otro músico invitado, David Bustamante, un clásico del programa.

En concreto, El Hormiguero ha logrado reunir este jueves a 2.014.000 espectadores de media y el 15,5% de cuota de pantalla, frente a los 1.927.000 espectadores y el 14,5% de cuota de La Revuelta.

Mientras, en El Hormiguero, Bustamante presentaba su nuevo disco, ‘Inédito’, y Motos le proclamaba «pionero de la deconstrucción masculina», en referencia a las declaraciones recientes del cantante, Alba Farelo presentaba la película de ‘La Joia‘, que narra la grabación y la gira de uno de los álbumes destacados del año.

En la entrevista, Bad Gyal hablaba por ejemplo de la fama y de su posición en la industria. Farelo dejaba claro que las cosas no son lo que parecen, asegurando que «desde fuera» parece que gana mucho dinero, pero que no es así. De hecho, no se considera millonaria.

Además, Bad Gyal -o Lil Papaya, como se la bautizó en La Resistencia- lanzaba una observación sobre los fans que le piden fotos a horas intempestivas: «La línea del respeto se ha fundido. Después de las tres de la mañana, ¿tú sabes con quién estás? Puedo ser yo o Leticia Sabater», declaraba.

Sobre todo, Bad Gyal sorprendía a la audiencia revelando la cantidad de veces que ha practicado sexo al día: unas 3 o 4 veces. Según Broncano, es récord histórico. Bad Gyal explicaba que esta actividad sexual se debe a la cercanía de la persona que le gusta, pero es una situación excepcional: «Cuando sabes que solo tienes esa semana, aprovechas. Luego, sequía».