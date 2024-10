Sabrina Carpenter lleva más de la mitad del año en el top 1 de UK

Por si alguien duda de que este sea el año de Sabrina Carpenter, la artista mantiene el número 1 de las listas británicas por 9ª semana con el tercer single de su disco ‘Short N Sweet’, ‘Taste’.

‘Espresso’ fue número 1 durante 7 semanas en UK y ‘Please Please Please’ fue número 1 otras 5. Esto significa que en total Sabrina Carpenter ha copado el número 1 de las listas de este país durante 21 semanas de las 41 que llevamos de año: más de la mitad.

Tan solo 12 canciones han sido número 1 este año en Reino Unido. Algunos de los afortunados han sido Beyoncé, Charli xcx con Billie Eilish, Taylor Swift con Post Malone y Noah Kahan. Sabrina Carpenter es la única que ha repetido con canciones distintas, en su caso hasta 3 y todas varias semanas.

Menos suerte ha tenido la cantante en Estados Unidos, donde únicamente ‘Please Please Please’ ha liderado el Billboard Hot 100. ‘Espresso’ ha quedado en el número 3 y ‘Taste’ en el número 2. En cualquier caso, las tres han sido exitazos.

En España, Sabrina Carpenter no pasó del puesto 26 con ‘Espresso’, pero el tema sigue en el top 100 y es disco de platino. Después llegó al número 23 con ‘Please Please Please’, certificada como disco de oro. Y ‘Taste’ llegó al puesto 38 y aún no está certificada aunque continúa en el top 100. La cantante, que sí ha sido número 1 de álbumes por aquí, y aún ronda el top 10 dos meses después, ha sido confirmada esta semana en el Primavera Sound.

Podcast: el año de Sabrina Carpenter