Tunde Adebimpe, cantante de TV On The Radio, acaba de firmar con el sello Sub Pop para lanzar su debut en solitario el próximo año. De momento, se desconoce el nombre y la fecha de salida del proyecto. Sin embargo, sí que podemos disfrutar del primer y frenético single, ‘Magnetic’.

Las noticias de la carrera en solitario de Adebimpe llegan a la vez que TV On The Radio vuelve a lanzarse a la carretera tras una larga pausa. Además de conciertos en Estados Unidos y Reino Unido, son parte del cartel de Primavera Sound, que tendrá lugar en Barcelona del 5 al 7 de junio de 2025.

«Estaba pensando sobre mi tiempo en el espacio / Estaba pensando sobre la raza humana», canta Adebimpe en las primeras líneas de ‘Magnetic’. Se trata del primer lanzamiento formal en solitario del cantante estadounidense, ya que en 2010 lanzó ‘People’ por causas benéficas.

Desde Sub Pop, aseguran que la inclusión de Adebimpe en el equipo «hace todo mejor y mucho más elegante»: «Hemos esperado más de 20 años para tener la oportunidad de ser el sello de Tunde Adebimpe», ha declarado el cofundador de Sub Pop, Jonathan Poneman.