Lauren Mayberry habla de sexualidad y empoderamiento en su disco fuera de Chvrches

Lauren Mayberry de Chvrches ha sacado singles en solitario, nos ha visitado de gira, pero lo que es su disco de debut al margen de sus compañeros de banda, todavía no lo teníamos.

Saldrá el próximo 6 de diciembre a través de EMI Records. Se llamará ‘Vicious Creature’ y, según su sello, «ha escrito por primera vez sobre sexualidad y empoderamiento desde una perspectiva profundamente personal, volviendo a conectar con los iconos de su juventud: Tori Amos, Fiona Apple, PJ Harvey y Kathleen Hanna, así como con grupos de chicas británicos de los 90 como All Saints y Sugababes».

- Publicidad -

En esta era ha trabajado con productores como Greg Kurstin, Matthew Korma, Tobias Jesso Jr, Ethan Gruska y Dan McDougall. “Gran parte de este proceso ha sido un ejercicio de empoderamiento para escuchar mi propia intuición, algo en lo que realmente me había entrenado. En última instancia, esa es la razón por la que empiezas a hacer cosas: porque sientes algo y quieres articularlo de alguna manera. Creo que era importante para mí volver a aprender ese tipo de independencia, y reconocer lo que aporto a cualquier mesa en la que decida sentarme».

De los 12 temas que encontramos en la secuencia, ya podemos escuchar 5, incluyendo el nuevo single ‘Crocodile Tears’, que con sus cuerdas sintetizadas nos hace pensar más bien en los años 80 de Madonna o Tears for Fears. En ella, Mayberry quería adoptar “una especie de personaje en el que pudiera desprenderme de la idea de que tengo que ser “buena”, porque creo que eso frena a muchas mujeres en sus vidas. Si no tuviera que ser vista como «amable», me sentiría cómoda mandando a la mierda a ciertas personas cuando me tratan como una mierda. En este disco, y en estas canciones, consigo hacerlo”.

- Publicidad -

En meses (y años) previos se fueron dando a conocer otras canciones como ‘Something in the Air’, ‘Shame‘ o ‘Are You Awake?‘. Así queda la secuencia:

1. Something in the Air

2. Crocodile Tears

3. Shame

4. Anywhere But Dancing

5. Punch Drunk

6. Oh, Mother

7. Sorry, Etc

8. Change Shapes

9. Mantra

10. A Work of Fiction

11. Sunday Best

12. Are You Awake