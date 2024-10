Halsey le da la vuelta al suspenso de su disco en Pitchfork

En 1967, el ensayo ‘La muerte del autor’ revolucionó la manera en que el público dialoga con el arte, reconociéndolo como abierto a interpretaciones, no cerrado a la intención de su autor. Esta innovación en el pensamiento crítico explica en parte que Halsey se haya tomado fenomenal el suspenso del disco en Pitchfork… al contrario que hace unos años.

Pitchfork ha puntuado ‘The Great Impersonator’ con un 4,8 sobre 10. En su crítica, el periodista Shaad D’Souza argumenta que Halsey ofrece un disco de canciones aburridas y concepto confuso. Halsey, que había recopilado las primeras críticas al disco, la mayoría positivas, en un póster anterior, ha contestado más picada que nunca lanzando un segundo póster abiertamente manipulado en el que saca de contexto frases del texto de Pitchfork, dándole una tramposa -y divertida- vuelta a la crítica original.

“Gracias a Pitchfork por sus amables palabras. Es bonito que cada uno interprete las cosas de manera diferente”, señala con ironía la artista. En el póster solo se resaltan frases positivas de la reseña de Pitchfork, ninguna negativa. A propósito o sin darse cuenta, Halsey pone en valor el trabajo de Pitchfork demostrando que su reseña, aunque en su mayor parte negativa, está sopesada y que no se puede reducir a puro «hate». Vale lo mismo un suspenso que un 10 de Clash Magazine.

Aún así, algunos fans de Halsey se han tomado la crítica de Pitchfork como puro odio y han empezado a acosar a Shaad D’Souza en redes sociales, llamándole «misógino» y «maricón». El periodista se ha visto obligado a bloquear sus redes. Halsey ha dado pie al acoso incorporando el nombre del periodista en el póster, enfatizando que la de D’Souza es una opinión solitaria, excepcional, diferente a la de mayoría de medios que han recibido el álbum con entusiasmo.

Como en muchas canciones de ‘The Great Impersonator’, Halsey lleva al extremo su papel de víctima en su respuesta a Pitchfork y la convierte en un momento pop… como lo fue su ataque a Pitchfork de hace unos años por su crítica de ‘Manic‘ (2020). Entonces, Halsey pidió el «derribe» de las oficinas de Pitchfork desconociendo la conexión de estas oficinas con el 11-S. Entonces fue ella la humillada; suponemos que ahora reclama venganza. Esperamos que no vea el 1 sobre 10 que le ha plantado Anthony Fantano…

thank you @pitchfork for your kind words.

I think it’s so beautiful that everyone interprets things differently 🤍⭐️ pic.twitter.com/AwAZCBNEyC

— h (@halsey) October 30, 2024