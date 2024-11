RFTW: The Cure, Ethel Cain, LCD Soundsystem, Mount Eerie…

El gran lanzamiento discográfico del 1 de noviembre es por supuesto el nuevo disco de The Cure, el primero en 16 años. Otros valientes que publican álbum en festivo son Autre Ne Veut (en la foto), Mount Eerie, Chaqueta de chándal, Duki, mxmtoon o García PICASSO. Durante la semana, La Élite ha lanzado su segundo álbum de 2024.

Ethel Cain ha revelado el primer adelanto de su próximo «proyecto», y otro artista que ha estrenado tema, por primera vez en solitario, es Tunde de TV On the Radio. Mogwai, por su parte, ha anunciado nuevo álbum dando a conocer el primer avance. Entre los artistas que han seguido adelantando discos anunciados ya hace rato se encuentran Lauren Mayberry, The Weeknd, FLO, Shawn Mendes o Lisasinson.

Entre las novedades destacadas del viernes, el regreso de Quevedo y el single de LCD Soundsystem, que ya se puede oír en plataformas. Además, hay nueva música de Circa Waves, Amateur, The Horrors, Leiva, Wallice, LA MILAGROSA, Inhaler y el descarte perdido de Amaia Montero.

La jornada de lanzamientos vuelve a estar plagada de colaboraciones como las de Niña Polaca con Travis Birds, Miranda! con Ana Mena, Junio con Repion, Samuraï con Leo Rizzi, The Black Keys con Beck, $kyhook con SIMONA o Lola Young con Lil Yachty.

Y, entre las recomendaciones de la casa, no os perdáis el clásico nuevo tema de Cleo Sol o la nueva música de San Tosielo, Negro Impacto, Allie X, Helen Ganya o Wisp. Todos estos temas y más, ya recopilados en «Ready for the Weekend».