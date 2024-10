The Cure publican ‘A Fragile Thing’ y el tracklist de su disco

El primer disco de The Cure en 16 años se acerca ya a pasos agigantados. ‘Songs of a Lost World’, a la venta el 1 de noviembre, ya tiene tracklist, y se abre, como no podía ser de otra manera, con el tema que ya se había estrenado. ‘Alone‘ era una canción con una primera mitad instrumental que había encantado a sus seguidores, y será la pista 1 de 8. Este será el número total de canciones de ‘Songs of a Lost World’.

La segunda canción que escuchamos en versión estudio de ‘Songs of a Lost World’ es ‘A Fragile Thing’. El tema es uno de los que habían interpretado en vivo, remontándose a la gira de 2022.

- Publicidad -

En este caso es un medio tiempo marcado tanto por un grave riff de piano como por los típicos punteos de post-punk en un pasaje instrumental. En cuanto a la letra, parece un relato de desamor o desencuentro, realizado desde una perspectiva femenina. ““Cada vez que me besas, podría llorar”, dijo ella”, comienza el tema en esta letra casi plenamente entonada entre comillas.

Como informa NME, el tema versa sobre tomar las decisiones correctas o no, incluso estando muy seguro de ellas. ‘A Fragile Thing’ va sobre las dificultades a que nos enfrentamos para elegir entre necesidades excluyentes entre sí, y sobre cómo lidiamos con el arrepentimiento inútil que puede seguir a estas decisiones. Por muy seguros que estemos de que se han tomado las decisiones correctas, a menudo puede ser muy difícil ser la persona que realmente necesitas ser”.

- Publicidad -

El álbum navega en la oscuridad, influido por la muerte de varios familiares de Robert Smith, como su padre, su hermano y su madre. Os dejamos con un lyric video con la letra en español -los hay en varios idiomas- y el tracklist de ‘Songs of a Lost World’.

01 Alone

02 And Nothing Is Forever

03 A Fragile Thing

04 Warsong

05 Drone:Nodrone

06 I Can Never Say Goodbye

07 All I Ever Am

08 End Song