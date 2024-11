Las Mejores Canciones de Octubre 2024

Una vez finalizado el mes de octubre, actualizamos nuestra playlist con lo mejor del mes. Es momento de reencontrarnos con nuestros últimos Discos de la Semana, por ejemplo Tyler the Creator o Biznaga, así como otros álbumes recomendados recientemente como los de Ganges o Carlangas. También son notables los discos de Dorian, Kokoshca y Carolina Durante. Entre los que reseñaremos en próximos días, Janire y caracazador.

- Publicidad -

Algunos artistas están empezando a dejarnos oír lo que escucharemos en meses venideros. Por ejemplo, FKA twigs o Lady Gaga. The Weeknd sigue sin fecha de edición respecto a su nuevo álbum, mientras LISA y JENNIE nos conquistan con su pop desenfadado. Entre las revelaciones que no te puedes perder, Angeladorrrm, SVSTO, Mirua y… para nuestra sorpresa, Damiano David, que acaba de hacerse un Harry Styles.

caracazador / MI ROSTRO

Ganges / FOTOLOG NOSTALGIA

Juanjo Bona, Marin Urrutia / El destello

FKA twigs / Perfect Stranger

Jim Legxacy / aggresive

Janire / 1 AM

Carolina Durante / Normal

Kokoshca / Parkour

Angeladorrrm / Tinc un desig

CARLANGAS / Siempre vuelve

SVSTO / MIL€

Damiano David / Born with a Broken Heart

- Publicidad -

Dorian / Materia oscura

LISA / Moonlit Floor (Kiss Me)

Lady Gaga / Disease

JADE / Fantasy

The Weeknd, Anitta / Sao Paulo

Tyler the Creator, Daniel Caesar / St Chroma

JENNIE / Mantra

Bikôkô / JEALOSUY

Alondra Bentley / Marchar

Soccer Mommy / Abigail

Álvaro Díaz, NATHY PELUSO / XQ ERES ASÍ

Biznaga / Espejo de caos

La Texana / Terco

Canciller / Palmer

Panda Bear, Cindy Lee / Defense

Ela Minus / BROKEN

Debbi Dawon / Happy World

Elias Rønnenfelt / Worm Grew a Spine

Mirua / Mugaz Gaindi

Varry Brava, María de Juan / Georgina con Cristiano

Belinda, Kenia OS / Jackpot

Sevdaliza, Karol G / No me cansare

Ozoyo / Bearded Fireworm