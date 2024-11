Scissor Sisters dicen que la etiqueta de «banda gay» venía de la «homofobia»

En una nueva entrevista con NME, con motivo de su esperado regreso, Scissor Sisters han hablado sobre el adjetivo de «banda gay» que les atribuyó la prensa de la época, hace 20 años: «Tenía raíces en la homofobia».

En un momento de la entrevista con el medio británico, los miembros del grupo son preguntados por si la etiqueta de «banda gay» que se les atribuyó en su época les rechinaba: «Miraba a nuestros equivalentes heteros y tenía algo de resentimiento por tener esta etiqueta extra, que hacia más fácil que alguna gente nos descartara», ha asegurado Jake Shears. «¿Qué es un grupo gay? ¿Village People? Porque eso no somos nosotros», añadía Babydaddy.

En un giro inesperado de los acontecimientos, Shears cita a Azealia Banks: «No comes pizza gay, comes pizza. Me gusta pensar así en la música. Solo es eso». A la pregunta de si la etiqueta se hacía a modo de cumplido, Del Marquis lo niega: «Por aquel entonces, creo que tenía raíces en la homofobia». Babydaddy pone el contrapunto: «También creo que había algo camp sobre nosotros en las mentes de la gente».

Scissor Sisters han regresado después de una década para una decena de conciertos en Reino Unido, además de uno en Irlanda. Sin embargo, la gira por el 20 aniversario de su debut se llevará a cabo sin la co-líder del grupo, Ana Matronic.